В Московской области появится новый конноспортивный комплекс

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
«Реализация нового конного спортивного клуба поможет популяризировать и развить конный спорт в Подмосковье. По проекту многофункциональное сооружение общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров рассчитано на комфортные занятия и постой 39 лошадей. В спортивно-зрелищную зону войдут крытый манеж с трибунами для зрителей, предманежник, левада и загоны для лошадей», — поделился министр по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
Стоит отметить, что ввести в эксплуатацию комплекс планируют в 2026 году
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