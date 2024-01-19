В посёлке Монино снесли аварийную водонапорную башню

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Заброшенную водонапорную башню снесли в посёлке Монино городского округа Щёлково, на освободившемся участке планируется провести озеленение, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Водонапорная башня, построенная ещё в 30-х годах прошлого века, находилась между домами №№5 и 7 по Авиационной улице. Башня давно не использовалась в системе водоснабжения посёлка, а в сентябре 2023 года на объекте частично обрушилась кирпичная кладка, поэтому прилегающую территорию пришлось огородить», — отмечается в сообщении.Сейчас водонапорная башня снесена, участок расчищен от строительного мусора, а весной там посадят деревья и кустарники.
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Лев Каштанов