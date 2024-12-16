В красногорском ЖК «Ильинские Луга» ввели в эксплуатацию детсад на 200 мест

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Детский сад на 200 воспитанников, построенный в жилом комплексе «Ильинские Луга» на территории городского округа Красногорск, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новый детский сад представляет из себя трёхэтажное здание общей площадью свыше 4,5 тыс. квадратных метров. Здесь размещено девять групповых ячеек со своими спальнями, игровыми комнатами и прочими помещениями. Кроме того, в детском саду оборудованы физкультурный и музыкальный залы, есть пищеблок, кабинет логопеда и медпункт с процедурной», — говорится в сообщении.На прилегающей территории обустроены игровые площадки с теневыми навесами, а также площадки для занятия физкультурой, проведено озеленение.
Детский сад простроен за счёт инвестора в рамах договора о комплексном развитии территории.
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