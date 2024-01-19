В Подмосковье для медицинских работников доступна бюджетная ипотека

Завтрак – это самый важны приём пищи человека. 25% от суточной нормы калорий должно набираться именно с утра. Чтобы не навредить организму, доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва рассказала «Радио 1» о продуктах, которые можно и нельзя есть натощак.