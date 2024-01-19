В Подмосковье для медицинских работников доступна бюджетная ипотека

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Медработники Подмосковья теперь могут получить бюджетную ипотеку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Основная задача программы это поддержать специалистов, которые уже работают в регионе, а также привлечь дополнительные кадры.
Получить бюджетную ипотеку могут 87 врачебных должностей и 27 должностей среднего медицинского персонала. Полный список профессий и правила участия в программе можно найти на официальном сайте Министерства здравоохранения Московской области.
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«Целый комплекс мер социальной поддержки для медработников действует в Подмосковье. Часть программ направлена на решение жилищного вопроса – это соципотека, компенсация аренды жилья, а с этого года мы ввели бюджетную ипотеку. Правительство Подмосковья оплачивает участнику программы 15% от стоимости жилья, кроме того, на весь срок ипотеки будет снижена ставка на 2%», — отметила первый зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева