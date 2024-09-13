В Коломне в День города откроют обновлённый Парк Мира

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Торжественное открытие Парка Мира в Коломне после реконструкции состоится 14 сентября. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, для гостей приготовили праздничную программу к открытию парка и Дню города.
«В парка будут работать тематические площадки с играми, мастер-классами, фотозонами и разнообразными активностями. На главной сцене состоится фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!» с участием творческий коллективы из Коломны, Озер, Каширы и Рязанской области. Они исполнят популярные музыкальные произведения», – говорится в сообщении.В этот день парк Мира станет одной из площадок XII Яблочно-книжного фестиваля. Все желающие смогут принять участие в литературной игре «Кулинарные истории» и ботаническом квесте.
Днем гостей парка ждет музыкальная программа «Романтика романса», а вечером – концерт с участием солистов художественной самодеятельности городского округа Коломна. Хедлайнерами программы станут Михаил Брагин и группа «Город 312». Завершится вечер запуском самого большого городского фонтана.
На протяжении всего дня у главной сцены будет организован пункт сбора гуманитарной помощи.
Церемония открытия парка начнётся в полдень.
Как напомнили в министерстве, Парк Мира в Коломне был основан в 1948 году рабочими коломенского паровозостроительного завода имени В.В. Куйбышева. С тех пор среди местного населения он носит название «Зелёное чудо Коломны».
Несколько десятилетий парк совершенствовался и реконструировался. И сегодня он остаётся одним из важных центров культурной жизни городского округа.
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