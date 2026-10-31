В древнем городе нашли детские амулеты и старинные монеты возрастом почти 2000 лет
В Помпеях на юге Италии археологи обнаружили детское ожерелье с десятками оберегов и 38 бронзовыми монетами. Находки почти две тысячи лет пролежали среди остатков деревянного шкафа в одном из домов древнеримского города. Об открытии сообщил Археологический парк Помпей.
Особый интерес исследователей вызвало ожерелье, состоящее как минимум из 24 подвесок. Среди них — миниатюрные изображения рук и ног, виноградных гроздей, сосновых шишек, а также фигурки богов Беса и Меркурия. Украшения изготовлены из кости, стеклянной пасты, фаянса и горного хрусталя.
Подобные предметы римляне называли crepundia. Их давали детям в качестве оберегов и своеобразных погремушек: подвески издавали звук при движении. Иногда такие украшения сохраняли и во взрослом возрасте как память о детстве.
Рядом лежали вещи повседневного обихода: пинцет, палетка для растирания косметических пигментов, стеклянный флакон, курильница и бронзовый светильник. Нашлись также посуда, свинцовые гири в небольшой деревянной коробке и монеты, сложенные в плетёную корзинку. Археологи допускают, что гири могли быть связаны с торговлей, но пока не считают эту версию доказанной.
Раскопки ведутся в доме на Виа дель Аббонданца — одной из главных улиц античных Помпей. Здание традиционно связывают с человеком по имени Корнелий Максим. Сам шкаф за прошедшие столетия разрушился, однако сохранившиеся следы позволили специалистам восстановить его расположение и изучить содержимое.
Не обошлось и без неожиданной находки: в другом помещении дома, внутри амфоры, обнаружили останки двух молодых мышей. Что произошло с обитателями здания во время извержения Везувия в 79 году нашей эры, неизвестно. Но оставленные ими предметы позволяют исследователям заглянуть в повседневную жизнь людей, чьи имена история не сохранила.
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