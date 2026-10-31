В древнем городе нашли детские амулеты и старинные монеты возрастом почти 2000 лет

31 октября 2026, 15:20

В Помпеях археологи нашли монеты возрастом почти 2000 лет и амулеты детей

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В Помпеях на юге Италии археологи обнаружили детское ожерелье с десятками оберегов и 38 бронзовыми монетами. Находки почти две тысячи лет пролежали среди остатков деревянного шкафа в одном из домов древнеримского города. Об открытии сообщил Археологический парк Помпей.