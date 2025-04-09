В ДТСЗН Москвы назвали пять ситуаций, где нужна помощь опеки

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Помощь органов опеки может понадобиться при смене детского имени, установлении отцовства, если несовершеннолетний хочет зарабатывать или стать юридически взрослым до совершеннолетия и при действиях с имуществом и счетами.
Об этом в беседе с «Москвой 24» рассказала глава управления опеки и попечительства столичного ДТСЗН Татьяна Данько. Она подчеркнула, что согласие опеки при смене детского имени нужно до достижения им 14-летнего возраста.
Установить отцовство опека помогает в ряде случаев, включая смерть матери, лишение ее родительских прав и других, когда нет возможности получить ее согласие.
До 14-летнего возраста дети уже могут зарабатывать самостоятельно, но им потребуется согласие родителей, а родителям — согласие опеки. В 14- и 15-летнем возрасте подростку нужно лишь родительское согласие, а от 15 и старше он может быть в этом вопросе самостоятельным. Юридически взрослым ребенок может стать по достижению 16-летнего возраста, такими правами его наделяет опека, если подросток работает официально или занимается бизнесом.
Опека защищает тех, кто не в состоянии самостоятельно заботиться о себе в силу тех или иных причин. Речь идет как о детях, так и о взрослых, которые находятся под опекой и попечительством.
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«Имя могло быть выбрано под влиянием эмоций после рождения ребенка, а спустя некоторое время родители поняли, что оно сложно произносится или не сочетается с отчеством, а может, и вовсе не подходит их сыну или дочке», — сказала собеседница.
Установить отцовство опека помогает в ряде случаев, включая смерть матери, лишение ее родительских прав и других, когда нет возможности получить ее согласие.
До 14-летнего возраста дети уже могут зарабатывать самостоятельно, но им потребуется согласие родителей, а родителям — согласие опеки. В 14- и 15-летнем возрасте подростку нужно лишь родительское согласие, а от 15 и старше он может быть в этом вопросе самостоятельным. Юридически взрослым ребенок может стать по достижению 16-летнего возраста, такими правами его наделяет опека, если подросток работает официально или занимается бизнесом.
«Например, подросток — успешный блогер, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель, отмечает 16-летие и решает стать независимым, чтобы избавить родителей от необходимости всюду с ним ходить и заверять рекламные контракты. Папа и мама только за. Органы опеки проверят его финансовую самостоятельность и примут решение об эмансипации», — добавила Татьяна Данько.
Опека защищает тех, кто не в состоянии самостоятельно заботиться о себе в силу тех или иных причин. Речь идет как о детях, так и о взрослых, которые находятся под опекой и попечительством.
«Если нужно снять средства с его счета, значит, они должны быть потрачены на что-то необходимое их сыну или дочке, например образование», — резюмировала специалист.
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Никита Кротов