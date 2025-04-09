«Урок цифры» проходит в России до 28 апреля

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«Урок цифры», направленный на развитие компетенций цифровой экономики и раннюю профориентацию школьников в сфере IT, пройдет в России до 28 апреля.
Как уточнили в Минцифры, учащиеся познакомятся с квантовыми вычислениями и новыми специальностями, которые возникают на пересечении информатики, биологии, химии и физики.
В начале марта российских школьников приглашали к участию в просветительском проекте Минцифры «Цифровой ликбез», развивающем критическое мышление.
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«В рамках Урока учащиеся сформируют представление о возможностях научных достижений, в том числе квантовых вычислений, и их применении в различных сферах деятельности человека в России и мире», — сказано в релизе министерства.
В начале марта российских школьников приглашали к участию в просветительском проекте Минцифры «Цифровой ликбез», развивающем критическое мышление.
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Никита Кротов