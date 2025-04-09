«Реестр женатиков на Госуслугах»: Психолог прокомментировала инициативу, одобренную Милоновым

В России предложили создать реестр состоящих в браке граждан. Данную инициативу, исходящую от одного из общественных движений, поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Новый реестр позволит тем, кто ищет себе спутника или спутницу, не столкнуться с обманом при знакомстве. Согласно предложенной инициативе, проверить семейное положение гражданина можно будет через госуслуги.