«Реестр женатиков на Госуслугах»: Психолог прокомментировала инициативу, одобренную Милоновым

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В России предложили создать реестр состоящих в браке граждан. Данную инициативу, исходящую от одного из общественных движений, поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов. Новый реестр позволит тем, кто ищет себе спутника или спутницу, не столкнуться с обманом при знакомстве. Согласно предложенной инициативе, проверить семейное положение гражданина можно будет через госуслуги.
Психолог Юлия Винокурова в беседе с «Радио 1» заявила, что в настоящее время в информационном пространстве много мошенничества, и инициатива каким-то образом поможет не обмануться при знакомстве.
По ее словам, любые отношения людей развиваются через некую форму близости, где от далекого переходят к более глубокому контакту, потому сайты с большим количеством информации будут пугать граждан.
Она добавила, что у инициативы будет множество сторонников и противников, а также будут поступать жалобы, потому что система не может работать безоговорочно.
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«Некоторые люди, как минимум, оказываются не теми, за кого себя выдают: по уровню ценностей, по фотографиям. Дополнительная легализация и проверка, наверное, будет вызывать больше доверия»,— прокомментировала эксперт.
По ее словам, любые отношения людей развиваются через некую форму близости, где от далекого переходят к более глубокому контакту, потому сайты с большим количеством информации будут пугать граждан.
«Измена — очень широкое понятие. Это очень неприятная, даже трагическая ситуация. Однако, стоит помнить, что, измена может быть фактором семьи, где не очень хорошо обоим, но они почему-то не разводятся. Также есть вариант, что оба партнера знают про измены, но их все устраивает, они договариваются», — рассказала психолог.
Она добавила, что у инициативы будет множество сторонников и противников, а также будут поступать жалобы, потому что система не может работать безоговорочно.
«Часть людей с определенным типом личности убеждены, что правила решают все, и это гарантия безопасности. Также будет много жалоб, когда в реестре, действительно, успел поменяться статус, а человек в другом семейном положении. В общем, общество разделится на несколько лагерей», — заключила Винокурова.
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Анастасия Панченко