Эмираты не стали покупать новейшие американские истребители F-35

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МИД Объединенных Арабских Эмиратов больше не намерен повторно обсуждать с Вашингтоном покупку американских истребителей F-35, заявили 14 сентября Дубай.
«Технические требования, суверенные операционные ограничения и анализ затрат и выгод привели к пересмотру в то время, и эти соображения лежат в основе нашей текущей позиции», – цитирует представителя МИД Эмиратов ТАСС.
В 2021 году США приостановили продажу вооружения в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Тогда Белый дом опасался, что секретные военные технологии передадут Китаю. После сделку попытались возобновить, но ОАЭ отказались.
13 сентября западные СМИ сообщили, что переговоры возобновят после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Но власти ОАЭ опровергли информацию, заявив, что их позиция не изменилась.
F-35 считается единым ударным истребителем, который пришел на замену самолетам AV-8B, A-10, F/A-18 и F-16. Последний из указанных, F-16, начали поставлять на Украину в качестве военной помощи в 2024 году. В августе ВСУ разбили один из новых самолетов США, стоимостью около 50 млн.
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Лия Мурадьян