От землетрясения пострадали 17 домов в Таджикистане

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Предварительно, 17 жилых домов пострадали в результате землетрясения в Таджикистане. Об этом сообщил Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне республики.
«По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана, произошедшем на территории страны в 09.24 местного времени (07.24 мск)», — сказано в публикации.По информации спасателей, эпицентр был в 160 километрах северо-восточнее Душанбе, в Раштском районе, где магнитуда, согласно данным сейсмологов, была 5, в Душанбе — 4. Комиссия комитета посетит Таджикабадский и Раштский районы, чтобы оценить ущерб.
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