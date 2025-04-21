Извержение вулкана Ключевская Сопка зафиксировали на Камчатке

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На Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка — самого высокого действующего вулкана Евразии. Ночью в вершинном кратере исполина зафиксировали свечение, которое продолжалось несколько минут, сообщили ТАСС в Камчатском филиале геофизической службы РАН.
По данным учёных, это свидетельствует о старте новой активной фазы.
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«Зафиксировано свечение в вершинном кратере вулкана Ключевская сопка, это начало нового извержения. Свечение длилось несколько минут», — сообщили в Камчатском филиале.Ключевская сопка расположена в 30 км от посёлка Ключи, где проживают около 4,5 тыс. человек. Вулкан имеет правильный конус с кратером диаметром 700 метров и более 80 побочных кратеров на склонах. Последние данные мониторинга пока не указывают на непосредственную угрозу населённым пунктам.
В ночь с 20 на 21 апреля стало известно, что в России планируют вернуть семьи с детьми в программу льготного автокредитования. Ранее категория была исключена в 2023 году для включения других групп, нуждавшихся в поддержке.
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Мария Моисеева