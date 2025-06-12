На Украине осудили, что США поздравили РФ с Днем России

12 июня 2025, 21:40

Глава МИД Украины Сибига осудил, что США поздравили РФ с Днем России

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Глава украинского МИДа Андрей Сибига раскритиковал Штаты и прочие страны, которые сегодня поздравили РФ с ее национальным праздником. Об этом пишут украинские СМИ.







«Мне, как министру воюющей страны, сегодня утром было особенно неприятно читать публичные поздравления некоторых стран в адрес российского агрессора, которые публично поздравляли Россию с национальным праздником... Не может быть никакого вознаграждения страны-агрессора», — сказал Сибига.

