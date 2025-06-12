Флешмоб ко Дню России прошел в ступинском парке
Танцевальный флешмоб ко Дню России прошел в парке Ступинского городского округа. Как уточнили в окружной администрации, мероприятие проходило на стадионе «Темп». В нем участвовали воспитанники центров «Арион», «Армеец», подмосковные волонтеры, молодежные бригады и другие гости.
«В рамках патриотической акции ко Дню России наша молодежь, а это более 300 человек, приняли участие в танцевальном флешмобе, посвящённом главному государственному празднику в стране, символу национального единения», — сказала замначальника управления культуры и молодежной политики Оксана Шишкова.Флешмоб инициировал Молодежный центр, чтобы напомнить о значении великого праздника и важности сохранения культурного наследия страны. День России отмечают с 12 июня 1992 года. В 1990 году в этот день приняли Конституцию страны и государственные символы. Праздник символизирует национальное единение.