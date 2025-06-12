Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

12 июня 2025, 16:02

Путин: День России символизирует мощь страны

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Видео с торжественной речью главы Российской Федерации опубликовал Telegram-канал Кремля.