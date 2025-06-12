Владимир Путин поздравил россиян с Днем России
Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Видео с торжественной речью главы Российской Федерации опубликовал Telegram-канал Кремля.
Путин подчеркнул, что этот праздник символизирует мощь России. Президент отметил важность любви к родине, так как она вдохновляет на высокие поступки, достижения и победы.
РФ продолжает отстаивать традиционные ценности и идти вперед, достигая новых высот, заключил Путин.
Напомним, День России — праздник, который символизирует рождение современного государства, суверенитет и процветание страны. 12 июня 1990 года была подписана Декларация о государственном суверенитете России.
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