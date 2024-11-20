Подмосковье принимает Всероссийский конкурс профессионального мастерства студенческих отрядов

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
С 20 по 22 ноября в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов в Подмосковье пройдут Всероссийские конкурсы профессионального мастерства по шести направлениям движения: сельскохозяйственное, педагогическое, строительное, сервисное, отряды проводников и железнодорожного транспорта.
В среду, 20 ноября, в Красногорске состоялось торжественное открытие цикла студенческих соревнований. Уточняется, что организатором мероприятия является Министерство информации и молодежной политики Московской области.
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в 2024 году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории.
Утверждается, что в конкурсе среди сельскохозяйственных отрядов участники покажут свои силы в девяти компетенциях: ветеринария, зоотехния, механизация, агрономия и других. Студенты-педагоги будут соревноваться в творческой части, теоретической части и этапе оказания первой помощи.
Молодые проводники покажут свои теоретические знания, после чего исправят «ошибки» в специально подготовленном для конкурса вагоне. Для выявления лучших будет проведен творческий этап конкурса, для которого участники заранее подготовили номера.
В период с 22 по 24 ноября во Всероссийском слете студенческих отрядов примут участие более 12 500 человек из 89 регионов РФ и дружественных стран.Торжественное открытие слета пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
Читайте также:
Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ
В Красногорске провели квест, посвящённый профессии детектива
Для школьников посёлка Ильинское провели открытый урок о подвиге 28 панфиловцев
Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что в 2024 году Российские студенческие отряды отмечают двойную юбилейную дату: 65-летие с момента создания движения и 20-летие с начала современной истории.
«В честь этого по всей стране проходит много разных мероприятий. В мае Московская область принимала у себя в гостях активистов РСО из 50 регионов нашей страны на образовательном интенсиве на тему трудоустройства активистов, в сентябре мы провели у себя Медиашколу, куда также приехали более 100 молодых ребят со всей страны. На этот раз мы рады приветствовать студотряды со всех регионов России — это более 600 участников. Студенты смогут продемонстрировать свои навыки, знания и творческий подход к работе в различных областях. Желаю всем удачи!», — добавила Швелидзе.
Утверждается, что в конкурсе среди сельскохозяйственных отрядов участники покажут свои силы в девяти компетенциях: ветеринария, зоотехния, механизация, агрономия и других. Студенты-педагоги будут соревноваться в творческой части, теоретической части и этапе оказания первой помощи.
Молодые проводники покажут свои теоретические знания, после чего исправят «ошибки» в специально подготовленном для конкурса вагоне. Для выявления лучших будет проведен творческий этап конкурса, для которого участники заранее подготовили номера.
Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики Московской области
В период с 22 по 24 ноября во Всероссийском слете студенческих отрядов примут участие более 12 500 человек из 89 регионов РФ и дружественных стран.Торжественное открытие слета пройдет в Государственном Кремлевском дворце.
Читайте также:
Студент университета «Дубна» выиграл международный конкурс научных работ
В Красногорске провели квест, посвящённый профессии детектива
Для школьников посёлка Ильинское провели открытый урок о подвиге 28 панфиловцев
Екатерина Коршунова