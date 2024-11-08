В Дубне стартовала стратегическая сессия по развитию города будущего

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Стратегическая сессия по развитию города будущего открылась в подмосковной Дубне в пятницу, 8 ноября, главной целью мероприятия является комплексное видение будущего наукограда, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы знаем, что Дубна — это не только город науки, но и город высокого промышленного потенциала. Это указывает на престижность города и ставит перед нами ряд вызовов, чтобы сделать Дубну более комфортной, благоустроенной и современной», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.Он добавил, что результаты стратегической сессии будут учтены при создании стратегии социально-экономического развития Дубны как наукограда до 2035 года. При этом разработаны будут не только общие ориентиры, но и мастер-план с подробной инструкцией.
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