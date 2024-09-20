В Дубне капитально отремонтируют музыкальную и художественную школы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Здание художественной и музыкальной школ, расположенное на улице Флёрова в Дубне, капитально отремонтируют, на время работ учёбу перенесут во временные локации, переезд начнётся уже в октябре, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для нас это очень важно. Мы знаем, сколько детей здесь занимается. Я посещаю эту школу достаточно часто и могу сказать, что дети по-настоящему все одаренные. Они достойны нового современного здания», — заявил глава округа Дубна Максим Тихомиров.В ходе работ будут обновлены все помещения: концертный зал и 26 классов музыкальной школы и шесть классов художественной, а также кабинеты администрации. Заменены будут все инженерные сети, и окна. Капитальный ремонт планируется сделать за год. По возвращении учебные заведения объединят в городскую школу искусств.
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Лев Каштанов