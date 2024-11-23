В Дубне коммунальщики успешно справляются с последствиями циклона «Каэтано»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
В Дубне в субботу специалисты МБУ «ЖКУ» приступили к устранению последствий циклона «Каэтано», который сформировал устойчивый снежный покров в городе. В настоящее время они ведут расчистку улиц и дворов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений работы стали остановки общественного транспорта. Специалисты тщательно расчищают их, чтобы создать комфортные и безопасные условия для жителей и обеспечить их беспрепятственный доступ к городскому транспорту.
По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца дня, что усложняет передвижение водителей. В таких условиях высок риск возникновения ДТП, поэтому владельцам автомобилей стоит быть предельно внимательными на дорогах.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
К устранению последствий снегопада привлечены более 20 единиц техники, включая семь комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, три экскаватора-погрузчика и более 70 сотрудников МБУ «ЖКУ» и подрядчика. Также во дворах работают сотрудники управляющих компаний, которые помогают ускорить процесс очистки.
Городская администрация Дубны призывает жителей быть бдительными и осторожными при передвижении в условиях неблагоприятной погоды.
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По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца дня, что усложняет передвижение водителей. В таких условиях высок риск возникновения ДТП, поэтому владельцам автомобилей стоит быть предельно внимательными на дорогах.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
К устранению последствий снегопада привлечены более 20 единиц техники, включая семь комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, три экскаватора-погрузчика и более 70 сотрудников МБУ «ЖКУ» и подрядчика. Также во дворах работают сотрудники управляющих компаний, которые помогают ускорить процесс очистки.
Городская администрация Дубны призывает жителей быть бдительными и осторожными при передвижении в условиях неблагоприятной погоды.
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Анастасия Чинкова