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В Дубне коммунальщики успешно справляются с последствиями циклона «Каэтано»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Дубне в субботу специалисты МБУ «ЖКУ» приступили к устранению последствий циклона «Каэтано», который сформировал устойчивый снежный покров в городе. В настоящее время они ведут расчистку улиц и дворов, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Отмечается, что одним из приоритетных направлений работы стали остановки общественного транспорта. Специалисты тщательно расчищают их, чтобы ​создать комфортные и безопасные условия для жителей и обеспечить их беспрепятственный доступ к городскому транспорту.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до конца дня, что усложняет передвижение водителей. В таких условиях высок риск возникновения ДТП, поэтому владельцам автомобилей стоит быть предельно внимательными на дорогах.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

​К устранению последствий снегопада привлечены более 20 единиц техники, включая семь ​комбинированных дорожных машин, 16 тракторов, три экскаватора-погрузчика и более 70 сотрудников МБУ «ЖКУ» и подрядчика. Также во дворах работают сотрудники управляющих компаний, которые помогают ускорить процесс очистки.

Городская администрация Дубны призывает жителей быть бдительными и осторожными при передвижении в условиях неблагоприятной погоды.

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#коммунальные службы
#уборка
В Мытищах стартовал финал международного чемпионата «Битва роботов»
23 ноября 2024, 15:45

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Мытищах стартовал финал международного чемпионата «Битва роботов». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
Турнир, собирающий на своей площадке талантливых инженеров и конструкторов из разных стран, впервые прошёл в 2015 году. В этот раз его проводят на «Арене Мытищи», где был специально оборудован высокотехнологичный ринг. За победу сражаются молодые люди из России, Белоруссии, Китая, Индии и Ирана. От Подмосковья выступают сразу пять команд.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

«Мы рады приветствовать участников – молодых ребят, девчат, их наставников, которые учат инженерной мысли, программированию, всему умному и важному для развития технологических направлении в нашей стране. Вижу, что зал полный, это прекрасно. Мы уверены, что и юные участники, и те, кто постарше покажут очень интересные, увлекательные бои. Ну а мне приятно отметить, что у нас, в Подмосковье, одним из самых популярных кружков в школах становится робототехника. Поэтому, ребята, дерзайте и только вперёд», – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на открытии турнира.
96 команд приняли участие в отборочном этапе чемпионата. В их числе была молодёжь из Казахстана и Бразилии. В итоге были выбраны 32 лучших коллектива. Поддержать ребят в Мытищах приехали более 6,5 тысяч зрителей, а ещё десятки тысяч следят за мероприятием в онлайн-формате.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В этом году призовой фонд стал самым большим за всю историю проведения турнира – 6,6 миллиона рублей.

Чемпионат разделён на две дисциплины – «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». В первой части представлены 16 команд, которые презентуют роботов весом до 110 кг, а во второй – столько же команд с небольшими роботами весом менее 1,5 кг.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

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Компьютерный томограф начнёт работать в медсанчасти №9 ФМБА России в Дубне
23 ноября 2024, 15:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

В Медико-санитарной части №9 ФМБА России в Дубне появился рентгеновский компьютерный томограф VENTUM Pro 64, который начнёт работать с 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Дубна.
Система предназначена для широкого применения в ходе проведения клинический диагностики, скрининга и исследований морфологических изменений органов и тканей, включая КТ-исследования с внутривенным болюсным контрастированием с отслеживанием уровня накопления контрастного препарата в сосудистом русле.

Отмечается, что программное обеспечение нового томографа позволяет проводить 2D просмотр изображений и создавать 3D реконструкцию.

Отмечается, что при некоторых заболеваниях обследование на компьютерном томографе является самым эффективным способом, позволяющим с наиболее высокой вероятностью поставить верный диагноз. В частности, такое исследование эффективно при диагностике заболеваний костей и суставов, поражения костей черепа и головного мозга, аневризма суставов и атеросклероза, патологий органов грудной клетки, сколиоза, остеопороза, грыжи, заболеваний щитовидной и паращитовидной желёз.

Компьютерный томограф будет работать в МСЧ №9 с 25 по 29 ноября с 08:00 по 20:00. Начиная с 1 декабря исследования будут проводиться круглосуточно.

Записаться на приём можно по адресу: Дубна, ул. Ленинградская, д. 9.

Телефон: 7 496 213-90-12

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Стало известно, как российские военные резко осложнили жизнь мошенникам
Mash: в РФ в два раза сократилось число звонков мошенников после удара по Украине
23 ноября 2024, 14:32

Фото: iStock/welcomia

Число звонков от мошенников сократилось в два раза после массированного удара ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что после атак в стране ввели график отключения электричества. Это привело к тому, что украинские мошенники не могут звонить россиянам.

Накануне стало известно, что в Луганской Народной Республике (ЛНР) аферисты наняли на «работу» 13 подростков, которым пообещали быстрый заработок за обман граждан. Так, 13 несовершеннолетних, представившись сотрудниками правоохранительных органов, обманули более 90 пенсионеров на общую сумму в 40 миллионов рублей.

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В России сообщили об улучшении работы онкослужбы после разрыва с Западом
Главный онколог Карпин: после разрыва с Западом онкослужба РФ улучшила работу
23 ноября 2024, 14:23

Фото: iStock/Pornpimone Audkamkong

После разрыва отношений с странами Запада российская онкологическая служба улучшила работу. Об этом сообщил главный онколог Минздрава России, гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава, академик РАН Андрей Карпин в беседе с РБК.
По его словам, в настоящее время российская медицина не отрезана от мира и не чувствует изоляции. У врачей имеются как отечественные, так и иностранные препараты и медицинская аппаратура. К тому же, в России большой рынок, связанный с системой здравоохранения, и продолжается поддержание связи с другими государствами.

Карпин уточнил, что российские онкологи активно сотрудничают с коллегами из стран СНГ, Китая, Индии и Ирана, а также обмениваются опытом с врачами западных государств.

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#развитие
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РПЦ вступилась за певца Шарлота*, сжегшего российский паспорт
«Ъ»: Московский патриархат РПЦ вступился за певца Шарлота*
23 ноября 2024, 11:38

Эдуард Шарлот (Фото: РИА Новости/Павел Бедняков)

Московский патриархат РПЦ вступился за музыканта Эдуарда Шарлота, которого обвиняют в реабилитации нацизма, возбуждении ненависти, нарушении права на свободу совести и исповедания, а также в уничтожении паспорта гражданина РФ. Об этом пишет «Коммерсант».
Отмечается, что патриархат направил письмо в защиту обвиняемого лично судьбе Самарского областного суда Дмитрию Волжанинову, который рассматривает уголовное дело. В отношении Шарлота возбуждены дело по четырём статьям УК РФ.

В письме указано, что певец, находясь под стражей, записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим. В связи с этим РПЦ не видит препятствий для освобождения Шарлота от уголовной ответственности в соответствии со статьёй о примирении сторон.

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Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США
Умер просивший Путина о российском гражданстве экс-офицер США Скотт Беннетт
23 ноября 2024, 11:15

Фото: iStock/Robert Nieznanski

Отставной офицер ВС США Скотт Беннетт, который ранее просил президента РФ Владимира Путина дать ему гражданство, умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщила редакция телеканала Russia Today, где он в последнее время работал.
Согласно информации РЕН ТВ, причиной смерти бывшего офицера могла стать болезнь печени. По словам главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, его могли убить «за то, что рассказывал правду о конфликте на Украине».

Беннет в последние годы критиковал власти Соединенных Штатов, в том числе за помощь Украине.

Напомним, в марте этого года Скотт Беннетт попросил российского лидера Владимира Путина предоставить ему гражданство. Бывший офицер приехал в Донбасс в 2023 году.

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Дочь известного певца внезапно умерла в клубе после бала первокурсников
17-летняя дочь молдавского певца Кучука умерла в клубе после бала первокурсников
23 ноября 2024, 08:57

Фото: iStock/jorgeantonio

В Кишиневе скончалась 17-летняя Андреа Кучук, единственная дочь известного молдавского исполнителя Игоря Кучука. Об этом сам исполнитель сообщил в соцсетях.
Трагедия произошла в ночь на 16 ноября. Девушка отправилась на студенческий бал по случаю своего поступления на первый курс музыкального училища. После чего компания молодых людей отправилась в ночной клуб.

Как рассказали очевидцы, Андреа весь вечер со всеми общалась и веселилась. Но внезапно на танцполе она потеряла сознание, приехавшая скорая помощь не смогла ей помочь.

По словам певца, Андреу пытались реанимировать 45 минут, однако спасти ее не удалось. Согласно предварительным данным, у девушки остановилось сердце. Также стало известно, что ранее ей делали операцию из-за порока сердца.

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Мошенники начали использовать новую схему для кражи данных через Telegram
Эксперт Храпунова: мошенники начали рассылать вредоносные файлы в Telegram
23 ноября 2024, 08:25

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники начали реализовывать новую схему кражи данных через мессенджер Telegram, отправляя сообщения с вредоносной программой. Об этом РИА Новости рассказала эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.
По словам эксперта, пользователи Telegram начали получать сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». Примечательно, что в таких сообщениях само фото не видно, оно выглядит как файл и имеет расширение APK.

Храпунова пояснила, что после его скачивания на телефон потенциальной жертвы устанавливается вредоносная программа, благодаря чему мошенники могут получить доступ к личным данным. Эксперт добавила, что фотографии не могут иметь расширение APK. Такой формат встречается у вредоносных программ, заключила Храпунова.

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Ударная волна от столкновения галактик достигла Земли
MNRAS: до Земли дошла мощная ударная звуковая волна от столкновения галактик
23 ноября 2024, 07:24

Фото: iStock/alex-mit

Британские астрономы сообщили об одной из мощнейших в истории наблюдений ударных звуковых волн, которая когда-либо долетала до Земли из космоса. Исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
По данным ученых, столкновение произошло в группе галактик Квинтет Стефана, которая находится в 290 млн световых лет от Земли. Уточняется, что одна из галактик, NGC 7318b, на скорости в 3,2 млн километров в час врезалась в четыре других.

В результате столкновения образовался невероятно мощный ударный фронт. Астрономы отметили, что он похож на «звуковой удар реактивного истребителя».

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