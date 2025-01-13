Завершено строительство нового корпуса в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0»

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
Завершено строительство последнего корпуса «Левитан» в рамках третьей очереди жилого комплекса «У реки. Эко Видное 2.0», расположенного в Ленинском городском округе. Министерство жилищной политики Московской области выдало MR Group соответствующее разрешение.
Находится на первой линии у реки Купелинки и представляет собой семнадцатиэтажное здание общей площадью 73,6 тысячи квадратных метров. В доме предусмотрено 1101 квартира с функциональными планировочными решениями.
На первом этаже здания «Левитан» предусмотрены 48 коммерческих помещений общей площадью 2200 квадратных метров.
В комплексе работает муниципальный детский сад, продуктовые магазины, кафе, пекарня и различные сервисные службы.
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Дайана Хусинова