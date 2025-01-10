Назван срок завершения строительства детской поликлиники в Чехове

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Строительство детской поликлиники на 500 посещений в смену ведётся в подмосковном Чехове, сдать объект в эксплуатацию должны до конца 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Площадь поликлиники составит около 8,6 тыс. квадратных метров. Приём в медучреждении будут вести педиатры, а также врачи узких специализаций. Кроме того, в здании предусмотрены зоны функциональной диагностики, реабилитации и травматологическое отделение», — отметил глава областного Минстройкомплекса Александр Туровский.На прилегающей территории будет организована парковка, кроме того, там установят детскую площадку и оборудуют места для отдыха.
В настоящее время в будущей поликлинике устанавливают оконные блоки и начинают отделку внутренних помещений.
Читайте также:
В деревне Иваново округа Егорьевск отремонтируют ФАП
В ЖК «Жулебино парк» открылась взрослая поликлиника
Электростальские хирурги спасли женщину с уникальным перекрутом кишечника
Лев Каштанов