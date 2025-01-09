В жилом комплексе «Подлипки-Город» планируется построить три многоэтажных жилых дома

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Подлипки-Город» в Коломне планируется построить три многоэтажных жилых дома. Застройщик ООО СЗ «РК-Газсетьсервис Коломна» получил разрешение на строительство от Министерства жилищной политики Московской области.
В трёхэтажных монолитных кирпичных домах класса «комфорт» запланировано 144 квартиры с различными планировками. На территории двора появятся зоны отдыха, детские и спортивные площадки.
Проект жилого комплекса «Подлипки-Город» включает более 40 малоэтажных зданий. Комплекс представляет собой инфраструктуру нового типа: «город в городе». В рамках проекта планируется возведение многофункционального центра с подземным паркингом на 150 машиномест.
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Дайана Хусинова