В Дубне начали промывку памятников ко Дню Победы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Коммунальщики Дубны приступили к промывке памятников. Работы проводятся в рамках месяца чистоты и благоустройства, сообщили в пресс-служба администрации городского округа.
«Начали с мемориального комплекса «Братские могилы». Эту территорию продолжим приводить в порядок и дальше. Ко Дню Победы здесь всё поправим. Сейчас стоит задача помыть все памятники Дубны. Затем та же техника будет задействована в работах на автобусных павильонах», – рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.По его словам, для этой работы переоборудовали универсальную машину ANT. Зимой жители Дубны могли видеть её на уборке дорог и тротуаров, а сейчас она оснащена мойкой высокого давления. В итоге получился небольшой мобильный комплекс.
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