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В Дубне начали промывку памятников ко Дню Победы

02 апреля 2024, 20:30
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Коммунальщики Дубны приступили к промывке памятников. Работы проводятся в рамках месяца чистоты и благоустройства, сообщили в пресс-служба администрации городского округа.

«Начали с мемориального комплекса «Братские могилы». Эту территорию продолжим приводить в порядок и дальше. Ко Дню Победы здесь всё поправим. Сейчас стоит задача помыть все памятники Дубны. Затем та же техника будет задействована в работах на автобусных павильонах», – рассказал глава муниципалитета Максим Тихомиров.
По его словам, для этой работы переоборудовали универсальную машину ANT. Зимой жители Дубны могли видеть её на уборке дорог и тротуаров, а сейчас она оснащена мойкой высокого давления. В итоге получился небольшой мобильный комплекс.

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#день победы
#подмосковье
#московская область
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Во Фрязине появился новый храм на 465 прихожан
02 апреля 2024, 20:46

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В городском округе Фрязино завершилось строительство православного Храма державной иконы Божией Матери. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Церковь рассчитана на 465 прихожан, в приходе будет трудиться 35 служащих. Общая площадь двухэтажного здания – более 500 кв. м. В храме обустроены входная зона с гардеробной, помещение для прихожан, солея, пространство алтаря. Для певчих предусмотрен балкон», – говорится в сообщении.
Одноглавый православный Храм державной иконы Божией Матери был построен в 2017 году, однако с 2022-го находился на реставрации. Сейчас все работы завершены, и церковь готова принять верующих.

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#московская область
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Стало известно, что может спасти Землю от астероидов
Академик Зайцев заявил о мерах защиты Земли
02 апреля 2024, 20:34

Фото: iStock/buradaki

Генеральный директор «Центра планетарной защиты» Анатолий Зайцев заявил, что Землю можно защитить от астероидов и других космических тел специальными космическими аппаратами и ракетами.
«Если у нас большой резерв времени – годы или десятки лет – то за это время можно подготовить соответствующие средства. Имеются ввиду космические аппараты-перехватчики и ракеты-носители, которые запустят их к опасному объекту. Наши учёные всё это просчитывали», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Зайцев.

Он пояснил, что столкновения таких средств с небесным телом будет достаточно для того, чтобы изменить траекторию полёта астероида для безопасности нашей планеты.

Ранее директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин заявлял о том, что разместить ядерное оружие в космосе можно, однако в этом нет никакой необходимости.

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#оружие
#ракеты
#космос
#земля
#безопасность
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ООН: Свыше 1,7 млн жителей Газы находятся на грани голода
02 апреля 2024, 20:25

Фото: iStock/Askolds

Порядка 75% жителей Газы сталкиваются с острой нехваткой воды и продовольствия и находятся на грани голода. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
Помимо нехватки продуктов и воды, люди имеют проблемы с обеспечением медикаментами, а также сложности в части обеспечения безопасности. ведь укрытий на случай обстрелов также не хватает на всех.

Боевые действия в районе Хан-Юниса вынудили тысячи людей передвигаться в город Рафах на юге сектора Газа, в котором уже проживает более половины населения анклава. Переселенцы живут там в палатках, временных убежищах или под открытым небом. Последствия боевых действий сильнее всего затронули женщин, стариков и детей.

В Газе по-прежнему нет электричества, люди сталкиваются с плохим обеспечением водой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в видеообращении, распространенном его канцелярией 2 апреля, признал факт удара по мирным людям в Газе.

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#сектор газа
#израиль
#хамас
#голод
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Юрист Постанюк предостерёг дачников от неправильного розжига костра
02 апреля 2024, 20:20

Фото: iStock/Karetyna Fedash

Юрист Владимир Постанюк заявил, что дачникам грозит ответственность за несоблюдение правил безопасности и неправильный розжиг костра на участке.
За нарушения может последовать административное наказание в виде штрафа в размере от 5 до 20 тыс. рублей.

«Место разведения открытого огня должно располагаться на расстоянии 15 м от построек. Если костер в металлической бочке – 7,5. Мангал же можно устанавливать в пяти метрах от построек», — добавил в беседе с «Москвой 24» Постанюк.

От 20 до 50 тыс. рублей грозит за разведение сорняков, более серьёзное наказание может последовать за выращивание запрещённых растений. Кроме того, юрист напомнил, что не стоит складировать мусор на своём участке, а также использовать свою территорию для разведения домашних животных на продажу.

До этого садоводам, находящимся в средней полосе России, рекомендовали сажать редис в этом году в середине апреля, если речь идёт об открытом грунте, и с конца марта – для теплиц. Как пишет Общественная Служба Новостей перед посевом необходимо подготовить необходимый материал, а именно просеять семена, замочить их в специальной марле на 12 часов, прогреть в воде, а затем высушить.

Ранее доцент кафедры химических технологий Пермского Национального Исследовательского Политехнического Университета (ПНИПУ) Андрей Старостин заявлял, что домашние удобрения из пищевых отходов могут представлять опасность для здоровья, если не соблюдать меры предосторожности.

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#нарушения
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Перечислены эффективные меры защиты собак от клещей
Ветеринар Шеляков рекомендовал специальные капли и таблетки
02 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/Adam Bartosik

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что специальные капли на холку и таблетки являются эффективными мерами для защиты собаки от клещей.
«Эффективным способом защиты собак от клещей является капли на холку. Но они действуют месяц, и их надо правильно капать: наносить несколько точек на грязную шерсть. Самым эффективным способом защиты являются таблетки от клещей. Практически нет случаев, когда собаки не защищались от клещей. Но с импортными препаратами могут быть проблемы», — пояснил в беседе с NEWS.ru Шеляков.

А вот неэффективными средствами, по словам врача, являются ошейники и распылители на всё тело.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщал, что знакомить питомца с детьми нужно правильно, в ином случае даже самый спокойный пёс может проявить агрессию.

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#ветеринары
#клещи
#безопасность
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Столтенберг предложил создать фонд для Украины на сто миллиардов долларов
Генсек НАТО предложил создать фонд взносов для Киева на 100 миллиардов долларов
02 апреля 2024, 19:38

Фото: iStock/VanderWolf-Images

По информации агентства Блумберг, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд союзнических взносов на сумму 100 миллиардов долларов в течение пяти лет для финансирования Украины.
Это предложение будет включено в пакет документов, который лидеры альянса подпишут на июльском саммите в Вашингтоне.

В настоящее время союзники обсуждают эту инициативу и возможные способы расчета, включая вопрос о включении двусторонней помощи Украине в общую сумму.

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У мессенджера Telegram произошел сбой
02 апреля 2024, 19:16

Фото: iStock/Penderev

Пользователи мессенджера Телеграм жалуются на работу приложения. Самая распространённая проблема в отправке Аудио и медиафайлов.
Прежде масштабный сбой в работе мессенджера произошел пятого марта.

Кроме Телеграм, неполадки в работе сервисов замечали пользователи YouTube, WhatsApp, сервисов Google.

Со сбоями в приложениях столкнулись в Германии, Испании и Франции. Через некоторое время сервисы заработали в прежнем режиме. Причины неполадок остались неизвестными.

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#интернет
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Реконструкцию станции Железнодорожной завершат летом будущего года
02 апреля 2024, 19:13

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Полностью завершить реконструкцию станции Железнодорожная, которая сейчас продолжается в Балашихе, планируется в июле 2025 года. Такой срок назвали в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Сейчас идёт второй этап реконструкции, который включает обновление платформ №3 и №4, устройство Северного вестибюля с оставшейся частью конкорса. На станции уже демонтирована надфундаментная часть, переустроены коммуникации в районе платформы №3. Сейчас строители возводят надфундаментную часть и готовятся к устройству фундамента северного павильона. Параллельно демонтируют действующую платформу №4», – говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что первый этап реконструкции завершили в сентябре. На станции возвели две платформы с навесами, построили южный вестибюль с конкорсом, где оборудовали 10 эскалаторов, четыре лифта и установили более 40 турникетов. Проведено благоустройство прилегающей территории.

Железнодорожная – одна из самых загруженных станций в Подмосковье. Ежедневно ею пользуются более 60 тыс. пассажиров. На станции возведут четыре новые платформы с навесами во всю длину и самый большой на МЦД мост-конкорс площадью более 5 тыс. кв. м.

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#железные дороги
#балашиха
#реконструкция
#подмосковье
#московская область
#строительство
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Установлено, кем в Москве работал десятый фигурант по делу о теракте в «Крокусе»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом
02 апреля 2024, 18:57

Фото: Istock/Олег Копьёв

Десятый фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Якубджон Юсуфзода работал в Москве с отцом и братом. Об этом изданию РИА Новости сообщила его супруга.
Она рассказала, что ее муж приезжал в Москву на заработки. Официально трудоустроен не был, подрабатывал на стройках. Также известно, что у него была временная регистрация в Москве.

По данным правоохранителей, Юсуфзода перевел задержанным террористам деньги за проживание в съемной квартире в Москве. В настоящее время он арестован до 22 мая.

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