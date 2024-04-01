«Я благодарна всем»: выпускница университета «Дубна» рассказала о своей учёбе и работе

Фото: пресс-служба университета «Дубна»/Татьяна Садырова
Татьяна Садырова была одной из первых студенток университета «Дубна». Отучившись, она сменила несколько сфер деятельности и даже несколько лет преподавала в родном вузе. И всюду она добавилась успеха. Татьяна уверена, что в этом ей помог университет. Об этом она рассказала в интервью Анне Эпштейн, передаёт пресс-служба университета.
«Направление «Системный анализ и управление», на котором я училась – это не только про программирование и автоматизацию. Это еще и про умение адаптироваться в непонятной среде (…) Так что университетское образование мне очень пригодилось», — сказала Татьяна.Она добавила, что учёба и опыт работы в разных сферах позволили не зависеть от обстоятельств, а самостоятельно выбирать свой путь.
«Я очень благодарна всем своим преподавателям и работодателям, потому что люди, которые меня окружали и окружают научили меня очень многому», — подчеркнула Татьяна.Сейчас Татьяна Садырова работает начальником отдела рекламы и связей с общественностью в «ОКБ «Аэрокосмические системы». Одна из значимых составляющих её работы — помощь студентам в трудоустройстве и взаимодействие с вузами. И в этом плане студенты «Дубны» показывают себя как перспективные работники.
«В нашем университете дают хорошую базу, с которой молодой специалист может реализоваться как в избранной сфере, так и быстро получить смежную профессию», — отметила Татьяна.Она также добавила, что у корпорации «Промтех», в которую входит ОКБ «Аэрокосмические системы», налажена совместная работа с университетом «Дубна» по трудоустройству студентов. Ребята начинают работать уже после третьего курса и получают отличную практическую подготовку.
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