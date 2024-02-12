В Дубне начали выпускать комплект для остановки крови в полевых условиях

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Резидент особой экономической зоны «Дубна» приступил к серийному выпуску медицинских изделий для экстренной остановки кровотечений. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Индивидуальный перевязочный пакет, созданный компанией «Эверс», получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Он позволяет быстро остановить кровотечение в полевых условиях.
По данным министерства, компания планирует выпускать порядка 600 тысяч единиц нового медицинского продукта в год. Индивидуальный перевязочный пакет – это стерильный бинт-компресс, состоящий из эластичного бандажа с впитывающей подушкой и сочетающий функции жгута и давящей повязки. Он компактен и легко умещается в армейскую аптечку или подсумок. ИПП прост в эксплуатации: сам пострадавший одной рукой сможет самостоятельно наложить жгут на любую часть тела.
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«Это собственная разработка компании, универсальное средство для перевязки ран живота, конечностей и головы. Изделие предназначено для быстрой остановки артериальных и венозных кровотечений в полевых условиях на этапе оказания доврачебной помощи, чтобы оперативно устранить потерю крови и угрожающие жизни человека последствия ранений. Выпускаться ИПП будет в 12 различных вариантах», – рассказала гендиректор ГК «Эверс груп Рус» Алиса Бородина.
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Лора Луганская