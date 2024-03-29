В Дубне появится инновационный парк науки и технологий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Дубне планируют создать университетский кампус мирового уровня, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Этот вопрос обсудили на заседании Комитета полномочных представителей стран-участниц Объединённого института ядерных исследований.
Директор ОИЯИ Григорий Трубников представил доклад о перспективах работы института. Он рассказал о плане создания в городе международного инновационного парка науки и технологий, включающем строительство современного университетского кампуса. Это совместный проект администрации, ОИЯИ, Государственного университета «Дубна» и одноимённой особой экономической зоны.
Планируется расширить существующий кампус и построить новый на территории ОЭЗ «Дубна». Это будет комфортное пространство для учёбы, научных исследований и творчества. На территории создадут новые учебные корпуса, лаборатории и площадки для дополнительного образования детей и взрослых.
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«Будем решать этот вопрос, для наукограда это важный проект. Он позволит вывести образование на новый уровень. Кампус задуман как площадка для подготовки специалистов, проведения исследований и разработок в области искусственного интеллекта, аналитики больших данных, электроники, вычислительной техники, науки и технологиий для жизни», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.
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Лора Луганская