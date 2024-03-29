В Дубне начались весенние субботники

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Сотрудники администрации городского округа Дубна одними из первых включились в эстафету по проведению субботников. Они вышли на улицы Левобережья и убрали мусор с обочин дорог, тротуаров и газонов, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Спасибо команде за работу. В апреле в рамках месяца чистоты и благоустройства к субботникам подключатся все муниципальные организации. Хочется, чтобы как можно быстрее город расцвёл! Приглашаю к участию представителей предприятий Дубны. Уверен, мы все одинаково любим нашу город и хотим видеть его чистым и ухоженным», – написал в своём телеграм-канале глава городского округа Максим Тихомиров.Ранее сообщалось, что он проверил ход работ по уборке территорий муниципалитета.
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