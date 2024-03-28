В Дубне приступили к уборке городских территорий после зимы

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
Глава Дубны Максим Тихомиров проверил ход работ по уборке территорий вместе с представителями МБУ «ЖКУ», МАУ «Городские парки». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
В Московской области началась активная подготовка к теплу и все городские округа начали облагораживать городские общественные места.
Стоит отметить, что со следующей неделе в городском начнется череда субботников к которым подключатся коллективы городских предприятий.
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«На набережной им. Менделеева, Комсомольской набережной уборка смёта ведётся ежедневно. Но останавливаться рано, снег продолжает таять, а под ним много сюрпризов. Также особое внимание — зелёным насаждениям, надо привести в порядок крону лип, подстричь кустарник, убрать сухостой. На проспекте Боголюбова механизированная уборка и ручная уборка газонов также на контроле. Планируем привести в порядок вывески на «китайской стене», освежить фасад», — поделился Максим Тихомиров.
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Мира Полтева