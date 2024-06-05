Жителям Дубны назвали дни летних отключений горячей воды

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Профилактические работы для подготовки к отопительному периоду пройдут в этом году в Дубне с 17 июня по 23 августа. Максимальный суммарный срок отключения горячей воды составит 14 календарных дней, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«На станции Большая Волга (котельная №1) отключения пройдут с 20:00 17 июня до 06:00 20 июня, а также с 00:00 11 июля до 20:00 17 июля. В Александровке (котельная №2) горячее водоснабжение отключат с 00:00 12 августа до 08:00 16 августа. На Левом береге (котельная №3) не будет горячей воды с 00:00 29 июля до 21:00 9 августа. Институтская часть и Чёрная речка (Котельные №4 и №5) останутся без горячего водоснабжения с 10:00 12 августа до 14:00 23 августа», – говорится в сообщении.Точные даты и сроки отключений можно узнать на интерактивной карте.
Также жители могут подписаться на уведомления об отключениях, которые будут приходить на электронную почту или через Telegram-бот за 30 дней, неделю и за день до отключения горячей воды.
В администрации подчеркнули, что отключения необходимы для подготовки систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону.
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Лора Луганская