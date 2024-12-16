В Дубне продолжают украшать город к Новому году

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Дубна продолжает удивлять своих жителей и гостей ярким новогодним оформлением. В этот раз город преобразился благодаря новым декоративным элементам, установленным в разных районах. Особенно тепло горожане встретили обновлённый памятник локомотива, расположенный возле вокзала «Большая Волга», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В выходные на площади Мира установили новогоднюю карету, которая стала ярким элементом праздничного декора и привлекла много внимания со стороны семей с детьми. Горожане с удовольствием фотографируются возле неё и делятся снимками в социальных сетях.
Жители Дубны активно делятся восторженными отзывами о новогоднем оформлении города, отмечая, что он никогда раньше не был так ярко украшен к Новому году. Они восхищаются обилием ярких огней, красочными декорациями и дружелюбной атмосферой, создающей ощущение настоящего праздника.
Администрация городского округа Дубна совместно с культурными учреждениями организует разнообразные развлечения для детей и молодёжи в разных частях города. По словам главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, в этом году его команда уделила особое внимание украшению города, и то, что уже увидели жители, будет дополнено в ближайшее время.
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Жители Дубны активно делятся восторженными отзывами о новогоднем оформлении города, отмечая, что он никогда раньше не был так ярко украшен к Новому году. Они восхищаются обилием ярких огней, красочными декорациями и дружелюбной атмосферой, создающей ощущение настоящего праздника.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Администрация городского округа Дубна совместно с культурными учреждениями организует разнообразные развлечения для детей и молодёжи в разных частях города. По словам главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, в этом году его команда уделила особое внимание украшению города, и то, что уже увидели жители, будет дополнено в ближайшее время.
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