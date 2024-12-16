Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Дубне продолжают украшать город к Новому году

В Дубне продолжают украшать город к Новому году

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Дубна продолжает удивлять своих жителей и гостей ярким новогодним оформлением. В этот раз город преобразился благодаря новым декоративным элементам, установленным в разных районах. Особенно тепло горожане встретили обновлённый памятник локомотива, расположенный возле вокзала «Большая Волга», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В выходные на площади Мира установили новогоднюю карету, которая стала ярким элементом праздничного декора и привлекла много внимания со стороны семей с детьми. Горожане с удовольствием фотографируются возле неё и делятся снимками в социальных сетях.

Жители Дубны активно делятся восторженными отзывами о новогоднем оформлении города, отмечая, что он никогда раньше не был так ярко украшен к Новому году. Они восхищаются обилием ярких огней, красочными декорациями и дружелюбной атмосферой, создающей ощущение настоящего праздника.



Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Администрация городского округа Дубна совместно с культурными учреждениями организует разнообразные развлечения для детей и молодёжи в разных частях города. По словам главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, в этом году его команда уделила особое внимание украшению города, и то, что уже увидели жители, будет дополнено в ближайшее время.

Читайте также:

Лучшие спортсмены выступили в Дубне в гала-шоу Ильи Авербуха

В Дубне приводят в порядок улицы после снегопада

В Дубне начали выпускать безопасную бытовую химию
#дубна
#украшения
#подмосковье
#новый год
#праздники
Расписание электричек четырёх направлений изменится с 17 декабря
16 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов Казанского, Горьковского, Белорусского и Савёловского направлений изменится с 17 до 28 декабря из-за работ по развитию железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на участке между станциями Люберцы-1 и Быково Казанского направления, на перегоне Каналстрой – Вербилки на Савёловском направлении, на станции Петровско-Разумовская Белорусского направления, а также на станции Железнодорожная Горьковского направления. В указанный период у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, число остановок и длина маршрутов. Кроме того, ряд пригородных поездов временно отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять расписание. Сделать это можно на вокзалах и станциях, а также онлайн — через сайт РЖД или мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

Новую платформу открыли на остановочном пункте Власово

Расписание на МЦД-3 и Казанском направлении изменится с 17 по 28 декабря

Пассажирам ЦППК напомнили о бесплатной перевозке зимнего спортинвентаря
#минтранс мо
#железная дорога
#график
#расписание
#электрички
#казанское направление
#савёловское направление
#горьковское направление
#белорусское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве вырос спрос на традиционные новогодние детские костюмы
16 декабря 2024, 12:24

Фото: iStock/SVPhilon

В Москве на 30% вырос спрос на новогодние детские наряды, при этом все большую популярность набирают костюмы традиционных персонажей — Деда Мороза и Снегурочки, домовенка Кузи и Бабы-яги, Снежинки. Об этом сообщает «Вечерняя Москва». Покупатели, как отмечается, все меньше смотрят на образы западных супергероев и диснеевских принцесс, предпочитая «возвращаться к корням».
«Люди возвращаются к корням — девочкам берут костюмы русских девушек, мальчикам — царей, скоморохов либо классические рубашки изо льна с вышивкой. <…> Выбирая костюм, важно подумать о здоровье вашего ребенка. Я настоятельно рекомендую выбирать именно легкие и дышащие костюмы. Лучше всего — из натуральных материалов, чтобы у ребенка не было аллергии, неприятных ощущений при ношении», — рассказала продавец одного из детских магазинов Юлия Григорьева в беседе с изданием.
Вместе с тем в России продолжают обсуждать другой вопрос, связанный с новогодними праздниками — стоит ли делать 31 декабря выходным днем. По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, рано или поздно такое решение придется принять. В разговоре с RT эксперт пояснил, что все работодатели понимают, как проходит этот день у работников — в мыслях о праздничных мероприятиях.
«Главное, чтобы при этом не пострадал уровень оплаты труда и не сократились другие выходные дни. Последний день 2025 года выпадает на среду, и повторить опыт с переносом сразу нескольких нерабочих дней вряд ли удастся», — подчеркнул он.
Читайте также:

Социолог Лопатина: россиян ждет 11 выходных на новогодние праздники

Министр труда России прокомментировал возможное сокращение рабочего дня перед Новым годом

Депутат Бессараб: 31 декабря нужно сделать нерабочим праздничным днем
#эксперт
#выходные
#люди
#дети
#новый год
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Москве ожидают метель и гололедицу
Синоптик Ильин: в Москве ожидается метель, гололедица и порывистый ветер
16 декабря 2024, 12:20

Фото: iStock/vkph

В Москве сегодня, 16 декабря, ожидается метель, гололедица и порывистый ветер. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, начало недели в столице будет теплым, температура будет колебаться в районе нуля.
«Порывы ветра до 17 м/сек. Начало недели будет относительно теплым. Завтра в Москве 0...-2 °С, облачно, снежно. В течение дня снег ослабнет, но будет идти без перерыва. За завтрашний день нападает около 2-3 мм свежего снега», — поделился метеоролог в беседе с RT.
Тем временем в Санкт-Петербурге уже прошедшие снегопады привели к другой проблеме — шумной работе снегоуборочной техники по утрам. Однако, как сообщили «Петербургскому дневнику» в профильном комитете, коммунальщики смогли отыскать компромисс: стали отправлять на уборку средства малой механизации, которые работают тише крупной техники и не тревожат жителей многоэтажек.
«Сейчас в уборке снега задействованы 6456 дворников, на линию вышли 948 единиц техники, сброску снега с крыш обеспечивают 265 кровельщиков», — отметил глава Жилищного комитета Денис Удод.
Читайте также:

В Подмосковье с начала года отремонтировали более 900 крыш многоквартирных домов

Жителям и гостям Подмосковья рассказали о штрафах за незаконную рубку ели

На уборку подмосковных дворов вывели более 500 тракторов
#снег
#метеоролог
#снегопад
#снегоуборочная техника
#погода
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посетителей лекции в Кашире научат рисовать родовое древо
16 декабря 2024, 12:12

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Каширском краеведческом музее 17 декабря состоится интерактивная лекция для детей «Моя родословная». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Ребята узнают, что семейные архивы – это не прошлое, а завтрашнее, что семья должна иметь свой архив. Это могут быть фотографии, письма, грамоты и награды отцов и дедов – свидетели их заслуг, подвигов, труда. А семейные реликвии – это история рода, фамилии. Такие мероприятия помогают повысить исследовательский интерес и распространение у школьников генеалогических знаний», – говорится в сообщении.
Гости лекции получат навыки составления своей родословной, научатся рисовать родовое древо своей семьи.

Вход на мероприятие будет свободным. Возрастное ограничение - 6

Найти афишу мероприятий Каширского краеведческого музея на декабрь можно по ссылке.

Читайте также:

В Кашире стартовала акция по профилактике ДТП с детьми

Для школьников и студентов Каширы провели игру-викторину о Конституции РФ

В Кашире в честь Дня Конституции провели акцию «Триколор»
#кашира
#лекция
#дети
#подмосковье
#московская область
#семья
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Новогодний корпоратив 2024-2025: Топ-5 идей, как рассчитать стоимость в Подмосковье
16 декабря 2024, 11:50

Фото: iStock/opolja

Новогодний корпоратив — это отличная возможность для сотрудников отпраздновать завершение года, укрепить командный дух и просто хорошо провести время. ​Сколько будет стоить новогодний корпоратив в загородном доме и на площадке под ключ читайте в материале «Радио 1».

В преддверии череды новогодних праздников специалисты онлайн-платформы Авито подсчитали сколько в среднем обойдется проведение корпоративных мероприятий в разных регионах страны. Цены на организацию корпоратива в арендованном помещении или съемном доме могут варьироваться в зависимости от множества факторов.

Так с учетом затрат на аренду помещений, оформление и развлекательную программу, организация новогоднего корпоратива в загородном доме обойдется в среднем в 38 300 рублей по стране. В то же время, проведение корпоратива на арендованной площадке будет стоить примерно 34 500 рублей.

Сколько стоит организация корпоратива в Подмосковье


Фото: iStock/Ekaterina Narozhnova

Авито Услуги посчитали стоимость празднования новогоднего корпоратива при аренде различных локаций и с учетом заказа услуги организации мероприятия. В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 квадратных метров для комфортного размещения гостей, а также с разрешением проводить шумные вечеринки.

Сколько стоит корпоратив в частном доме в Подмосковье


Аренда аренды загородного дома для корпоратива жителям Подмосковья обойдётся в среднем в 22 500 рублей в сутки. При аренде помещения в дали от города стоит учесть дополнительные расходы на доставку людей до места проведения мероприятия.

Сколько стоит корпоратив в банкетном зале в Подмосковье


Фото: iStock/maxcam2008

При бронировании лофта, банкетного зала или другую аналогичную локацию, цена в среднем составит 1 500 рублей в час. Таким образом, аренда места для праздника (на восемь часов) составит 12 000 рублей. Согласно данным Авито Услуг, в течение последнего года спрос на такие площадки увеличился на 48%. Кроме того, россияне все чаще выбирают услуги по организации корпоративов под ключ — интерес к этой опции возрос на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Какая цена на услуги деда Мороза и Снегурочки в Московской области


Фото: iStock/Eshma

Услуги Деда Мороза и Снегурочки остаются неотъемлемой частью новогодних праздников. В этом году спрос на них вырос на 31%, а за последний месяц, перед корпоративами, увеличился на 55%. Запросы на выступления музыкальных групп также возросли почти на четверть ( 23%) по сравнению с прошлым годом. В 2024 году количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов на платформе Авито Услуги увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, россияне часто обращаются к специалистам по оформлению залов для создания новогодней атмосферы, и уже сейчас спрос на эти услуги возрос на 48%.

Таблица цен со стоимостью корпоратива в съемном доме и на площадке в России и Московской области


Информация Avito.Live


Психолог рассказала, как избежать финансовой тревоги перед Новым годом
Психолог рассказала, как избежать финансовой тревоги перед Новым годом

Как грамотно организовать корпоратив


Фото: iStock/Kostikova

Чтобы праздник запомнился только положительными эмоциями, важно тщательно подойти к его подготовке. При организации корпоратива важно учесть несколько ключевых моментов:
Цели и задачи мероприятия: Определите, что вы хотите достичь — сплочение команды, празднование успехов, повышение мотивации и т.д.
Бюджет: Установите бюджет, который включает в себя аренду помещения, еду, напитки, развлекательную программу и другие расходы.
Дата и время: Выберите удобное время для большинства сотрудников. Учтите, чтобы это не совпадало с другими важными событиями.
Место проведения: Подберите место, которое соответствует количеству участников и формату мероприятия. Это может быть ресторан, конференц-зал или загородный комплекс.
Тематика: Определите тему мероприятия, которая может сделать его более интересным и запоминающимся.
Развлекательная программа: Подумайте о том, какие развлечения будут на мероприятии — это могут быть конкурсы, игры, выступления артистов или диджеев.
Кейтеринг: Закажите еду и напитки, учитывая предпочтения и диетические ограничения сотрудников.
Приглашения: Разошлите приглашения заранее, чтобы все могли подготовиться и подтвердить свое участие.
Техническое обеспечение: Убедитесь, что есть необходимое оборудование — проекторы, микрофоны, музыкальное оборудование и т.д.
Фотограф/видеограф: Подумайте о том, чтобы запечатлеть моменты корпоратива для дальнейшего использования в корпоративных материалах или на сайте.
Обратная связь: После мероприятия соберите отзывы от участников, чтобы понять, что удалось хорошо, а что можно улучшить в будущем.
Подарки и награды: Если у вас есть возможность, подумайте о вручении подарков или наград сотрудникам за достижения.

Учитывая эти аспекты, вы сможете организовать успешный корпоратив, который оставит положительные впечатления у всех участников.

Топ 5 необычных идей для корпоратива


Фото: iStock/Arda ALTAY

Вот несколько необычных идей для новогоднего корпоратива, которые помогут создать праздничное настроение и запоминающиеся моменты:

1. Новогодний бал-маскарад: Устроить вечер в стиле бал-маскарад, где все участники приходят в костюмах и масках. Это добавит элемент загадки и волшебства.
2. Тематическая вечеринка «Зимняя сказка»: Оформите пространство в стиле зимней сказки с белыми декорациями, снежинками и ледяными скульптурами. Участники могут прийти в костюмах сказочных персонажей.
3. Караоке вечер: Устройте вечер караоке с новогодними песнями. Это создаст непринужденную атмосферу и поднимет настроение.
4. Квест «Новый год»: Создайте новогодний квест с заданиями и головоломками, связанными с корпоративной культурой и новогодними традициями.
5. Тайный Санта: Введите традицию «Тайного Санты», где каждый сотрудник дарит небольшой подарок другому, не раскрывая свою личность до момента вручения.

Эти идеи помогут сделать ваш новогодний корпоратив интересным и незабываемым!

Читайте также:

Министр труда России прокомментировал возможное сокращение рабочего дня перед Новым годом

Половина россиян отказалась от телевизора в новогоднюю ночь

Новогодняя ёлка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе
#подмосковье
#праздник
#бюджет
#новый год
#аренда
#подарки
#цена
#бал
#услуги
#напитки
#развлечения
#спрос
#подарок
#корпоратив
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эксперт объяснила, как выбрать качественную рыбу на новогодний стол
Эксперт Котельникова: выбирая рыбу на Новый год, нужно смотреть на тёмные пятна
16 декабря 2024, 11:32

Фото: iStock/Olesia Shadrina

Как правило, рыба на новогоднем столе у россиян — традиционное блюдо. И здесь очень важно выбрать качественную продукцию, чтобы после празднования не попасть в больницу с инфекционным заболеванием.
Директор департамента исследований рост качества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» объяснила, на что нужно обращать внимание при выборе рыбы на новогодний стол.

«Важно смотреть на цвет рыбы, если уже есть какие-то поплывшие места (тёмные пятна в более глубоких мышечных тканях), то, вероятно, мы имеем дело с недоброкачественной продукцией. Если упаковка под вакуумом, конечно, сложно разглядеть, но стоит обращать внимание на сроки годности и хранение», — посоветовала эксперт.
Котельникова напомнила, что товар всегда можно вернуть, если он не отвечает каким-либо требованиям. По ее словам, лососевые породы рыб особенно пользуются спросом у россиян на зимних праздниках.

«Это горбуша, кижуч, кита, нерка. Это все красная рыба. У них отличается цвет мышечной ткани и нерестовые признаки. Кита и кижуч — чуть пожирнее, при этом у нерки — самое красное мясо», — поделилась собеседница.

Читайте также:

Россиянам назвали самую полезную рыбу для новогоднего стола

Биолог объяснил, как выбрать самую свежую рыбу в магазине

Врач назвала продукты, вызывающие скрытое ожирение
#рыба
#эксперт
#продукты
#хранение
#товар
#рост
#новый год
#праздники
#еда
#блюда
#стол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Кашире стартовала акция по профилактике ДТП с детьми
16 декабря 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, стартовало 16 декабря в городском округе Кашира, оно продлится до 12 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции будут мониторить дороги, расположенные рядом с образовательными учреждениями и проверять водителей автобусов на соблюдение правил организованной перевозки групп детей», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ также напоминают родителям, что необходимо контролировать места детских катаний на санках, лыжах и конках: это не должно происходить рядом с проезжей часть. Кроме того, нельзя перевозить ребёнка в санках через дорогу. А водителям следует проявлять особое внимание и выбирать скорость с учётом того, что на дорогу может выбежать ребёнок.

Читайте также:

Для школьников и студентов Каширы провели игру-викторину о Конституции РФ

В Кашире в честь Дня Конституции провели акцию «Триколор»

Каширские школьники одержали победу на фестивале-конкурсе «Радуга талантов»
#кашира
#безопасность
#дети
#каникулы
#новый год
#гаи
#госавтоинспекция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам посоветовали самую вкусную и полезную рыбу для новогоднего стола
Эксперт Котельникова: в Новый год нельзя выбирать красную рыбу дымового копчения
16 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock/Alones Creative

Приближаются новогодние праздники. Россиянам хочется порадовать себя и своих близких вкусными и полезными блюдами. И, как правило, ни один праздничный стол не обходится без рыбы, которая является не только изысканным деликатесом, но и обеспечивает организм полноценным белком и жирными кислотами.
Директор департамента исследований рост качества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в качестве закусок на праздничных столах должна быть технологически приготовленная рыба.

«Это может быть слабосоленая рыба: ломтиках, тушками, кусками. Это может быть рыба холодного или горячего копчения — здесь все зависит от вкусовых предпочтений. Главное, чтобы было бездымовое копчение, потому что использования дыма вредно для организма: там содержатся канцерогенные вещества», — сказала она.

Хорошим примером вкусной и минимально обработанной рыбы эксперт назвала кисловато-соленую красную рыбу.

«Чуть подсолили, чуть подержали, и она уже сама по себе вкусная. Продаваться может и в вакуумной упаковке, и в обычной. Но лучше хранится эта продукция в вакууме: без доступа кислорода развитие различной микрофлоры происходит медленнее», — рассказала Котельникова.

Читайте также:

В России хотят вернуть талоны на еду

В Подмосковье создали интерактивную карту ёлочных базаров

31 декабря не станет выходным днем
#рыба
#эксперт
#продукция
#рост
#развитие
#качество жизни
#еда
#блюда
#новый год
#праздник
#праздники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье с начала года отремонтировали более 900 крыш многоквартирных домов
16 декабря 2024, 11:12

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Свыше 900 кровель многоквартирных домов обновили в Московской области с начала года в рамках реализации программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«На сегодняшний день программа капремонта в Московской области показывает устойчивую динамику. В текущем году отремонтировано 912 кровель. А всего с 2014 года в Подмосковье обновлено более 10,6 тыс. кровель. Работа проводится комплексно и с соблюдением всех нормативов», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Он добавил, что в задачи рабочих входит не только починка крыши, но и создание условий для долгосрочной эксплуатации кровель с учётом всех требований.

Отмечается, что гарантийный срок на капитальный ремонт кровли в Московской области составляет пять лет.

Читайте также:

В Детской больнице МОЦОМДа 1986 года постройки начался масштабный капремонт

В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов

В Егорьевске отремонтируют котельную на улице Жукова Гора
#антон велиховский
#капитальный ремонт
#кровля
#крыша
#мкд
#жкх
#минжкх мо
#капремонт
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате