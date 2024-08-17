Подмосковная компания «Чистая линия» с Народным фронтом доставили помощь в Курскую область

Фото: пресс-служба Народного фронта
Вице-президент подмосковной компании «Чистая линия» Армен Бениаминов подарил квадроцикл женщине-медику – единственной выжившей после атаки ВСУ на эвакуационную бригаду. Квадроцикл Народный фронт оснастил комплектом защиты от беспилотников.
Помимо этого, компания передала более тысячи порций мороженого военнослужащим, волонтерам и жителям Суджанского района, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Курске.
В Курскую область всего доставлено:
• 8 автомобилей УАЗ «Буханка»;
• 7 квадроциклов;
• 3 мотоцикла;
• 50 рюкзаков для медиков;
• волокуши;
• расходные материалы.
Фото: пресс-служба Народного фронта
Продеус отметил, что помощь врачам помогает спасать жизни и здоровье людей. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил внимание, что каждый человек, кто участвовал в сборе средств, внес свой вклад в помощь военным медикам.
Кроме того, в пунктах временного размещения Андрей Продеус осмотрел приехавших в областной центр из Суджи 12 детей и четырех взрослых. Врач отметил, что им стоит пройти полную диагностику у прибывших в регион экспертов из федеральных медицинских учреждений.
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Помимо этого, компания передала более тысячи порций мороженого военнослужащим, волонтерам и жителям Суджанского района, которые находятся в пунктах временного размещения (ПВР) в Курске.
«Мы уверены, что все эти трудности пройдут, потому что наш народ неоднократно проходил через сложные периоды, и всегда это заканчивалось еще большим усилением, еще большими победами. А пока мы делаем все возможное, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается», — заявил вице-президент компании «Чистая линия» Армен Бениаминов.Представители президентского движения, главный иммунолог Московской области Андрей Продеус и вице-спикер Госдумы Петр Толстой передали военным медикам Курской области оборудование, закупленное на средства сбора «Военным медикам» благотворительного фонда «Всё для Победы!».
В Курскую область всего доставлено:
• 8 автомобилей УАЗ «Буханка»;
• 7 квадроциклов;
• 3 мотоцикла;
• 50 рюкзаков для медиков;
• волокуши;
• расходные материалы.
Фото: пресс-служба Народного фронта
Продеус отметил, что помощь врачам помогает спасать жизни и здоровье людей. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой обратил внимание, что каждый человек, кто участвовал в сборе средств, внес свой вклад в помощь военным медикам.
Кроме того, в пунктах временного размещения Андрей Продеус осмотрел приехавших в областной центр из Суджи 12 детей и четырех взрослых. Врач отметил, что им стоит пройти полную диагностику у прибывших в регион экспертов из федеральных медицинских учреждений.
«Пока вы находитесь в ПВР, займитесь своим здоровьем, здоровьем своих детей. Дообследуйте то, на что раньше не было времени, не было возможности сделать это у себя в селе или деревне», — посоветовал Продеус.Помимо доставки помощи жителям приграничных регионов и бойцам, находящихся в Курской области, активисты Народного фронта вывозят людей, которые не могут самостоятельно добраться из-под обстрелов до ПВР. Волонтеры подчеркнули, что основную помочь оказывают пенсионерам и людям с ограниченными возможностями.
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Алина Юрчак