В Дубне собрались более 20 делегаций российских наукоградов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
В Дубне отпраздновали День наукоградов Московской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. На площадке особой экономической зоны «Дубна» развернули выставку достижений ключевых предприятий города.
Свою продукцию представили Объединённый институт ядерных исследований, ГосМКБ «Радуга», Центр космической связи «Дубна», НПО «Криптен» и другие – всего более 20 предприятий, 12 из которых являются резиденами ОЭЗ «Дубна».
Вторая часть мероприятия прошла в Доме международных совещаний ОИЯИ и была посвящена развитию наукоградов. В научной конференции «Наукограды России: задачи современного этапа развития» участвовали представители власти, руководители наукоградов, представители градообразующих предприятий, образовательных учреждений Москвы и области. Модератором выступил директор ОИЯИ Григорий Трубников.
На рабочей встрече обсудили важные для наукоградов вопросы: развитие кадрового потенциала, центров дополнительного образования, программ наставничества по формуле «школа – вуз – предприятия», создание технопарков, обеспечение работников наукоградов комфортным жильём и другие проблемы.
В мероприятии приняли участие более 20 делегаций наукоградов России и близлежащих городов. Всего Дубну посетили более 250 участников.
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Вторая часть мероприятия прошла в Доме международных совещаний ОИЯИ и была посвящена развитию наукоградов. В научной конференции «Наукограды России: задачи современного этапа развития» участвовали представители власти, руководители наукоградов, представители градообразующих предприятий, образовательных учреждений Москвы и области. Модератором выступил директор ОИЯИ Григорий Трубников.
На рабочей встрече обсудили важные для наукоградов вопросы: развитие кадрового потенциала, центров дополнительного образования, программ наставничества по формуле «школа – вуз – предприятия», создание технопарков, обеспечение работников наукоградов комфортным жильём и другие проблемы.
В мероприятии приняли участие более 20 делегаций наукоградов России и близлежащих городов. Всего Дубну посетили более 250 участников.
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Лора Луганская