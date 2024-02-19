Работодатели в России всё чаще прибегают к «тихому найму» из-за дефицита кадров

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Российские работодатели всё чаще вынуждены прибегать к «тихому найму», предлагая не занятые вакансии своим же талантливым и трудолюбивым сотрудникам. Такая ситуация вызвана ощутимым кадровым дефицитом во многих отраслях.
По данным опроса, проведённого сервисом Lenta.ru среди сотрудников кадровых агентств и руководителей предприятий, к методу «тихого найма» как к части кадровой стратегии прибегают почти половина компаний (46%). Чаще это крупные фирмы, со штатом от тысячи человек. К недостаткам этого способа заполнения вакансий менеджеры относят неготовность сотрудников к выполнению новых обязанностей, размывание служебных полномочий и отсутствие притока новых идей и решений.
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Александр Бойцов