Воробьёв: движение по первому участку трассы ЮЛА откроют на год раньше плана

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Движение по первому участку трассы Южно-Лыткаринской автодороги откроют на год раньше, чем было запланировано – в декабре 2024-го.
Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, и пообщался со строителями.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, на автодороге будет много мостов и инженерных сооружений.
Протяжённость дороги – 45 км. Строительство началось в августе 2022 года в рамках концессионного соглашения.
Трасса пройдёт от Варшавского шоссе до автодороги М-12 и протянется через пять городских округов Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы и Балашиха.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Проект строительства поддержал президент. Первые 16,2 км новой скоростной трассы в Ленинском городском округе планируется ввести досрочно, с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предполагается, что Южно-Лыткаринская автодорога улучшит транспортную доступность для более 2,5 млн автомобилистов Подмосковья и свыше 1 млн москвичей. Снизится нагрузка на МКАД, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинское и Каширское шоссе.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: Подмосковье уже приняло 860 жителей Курской области
Воробьёв поставил задачу завершить подготовку домов к зиме до старта отопительного сезона
Воробьёв посетил пункт временного размещения в лагере «Звонкие Голоса» в Клину
«Дорога очень важная. Ленинский городской округ развивается активно, к ней примыкает большое количество жилых комплексов. Необходимо также убрать транзит с федеральных трасс, сделать более эффективную логистику. Сегодня это имеет огромное значение. ЮЛА снимет большое количество вопросов. Очень важно запустить первые 16 км, а оставшаяся часть дороги будет построена к концу следующего года», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, на автодороге будет много мостов и инженерных сооружений.
«Мы сейчас находимся на строительстве моста через Москву-реку. Спасибо строителям, что всё делают достойно и быстро. Следующие сложные объекты – тоннель и переход через федеральные трассы. Большое значение в стройке всегда имеет перенос сетей. Нам идут навстречу и Россети, и Газпром – он старается найти гибкие решения, чтобы предоставить плацдарм для дорожного строительства. Надеюсь, что до конца года мы уже будем иметь возможность проехать по этому мосту вместе с нашими жителями, которые его очень ждут», – отметил глава региона.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Протяжённость дороги – 45 км. Строительство началось в августе 2022 года в рамках концессионного соглашения.
Трасса пройдёт от Варшавского шоссе до автодороги М-12 и протянется через пять городских округов Подмосковья – Ленинский, Лыткарино, Раменское, Люберцы и Балашиха.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Проект строительства поддержал президент. Первые 16,2 км новой скоростной трассы в Ленинском городском округе планируется ввести досрочно, с опережением графика более чем на год. Открытие этого участка дороги позволит удобно выезжать с Варшавского и Расторгуевского шоссе на М-2 «Крым» в сторону МКАД и Юго-Восточной хорды, которую Москва планирует запустить в сентябре. Время в пути для автомобилистов сократится на полчаса.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Предполагается, что Южно-Лыткаринская автодорога улучшит транспортную доступность для более 2,5 млн автомобилистов Подмосковья и свыше 1 млн москвичей. Снизится нагрузка на МКАД, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105, Носовихинское и Каширское шоссе.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв: Подмосковье уже приняло 860 жителей Курской области
Воробьёв поставил задачу завершить подготовку домов к зиме до старта отопительного сезона
Воробьёв посетил пункт временного размещения в лагере «Звонкие Голоса» в Клину
Лора Луганская