В Дубне завершили длившееся 12 лет строительство торгово-офисного комплекса

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Здание многофункционального комплекса с торговыми и офисными помещениями и гостиницей достроили на проспекте Боголюбова в Дубна спустя 12 лет после начала работ, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Строительство многофункционального комплекса началось в 2012 году. Рабочие успели возвести железобетонный каркас и частично стены, когда реализация проекта остановилась. Несколько лет объект, расположенный в центральной части города, стоял недостроенным и портил вид района», — говорится в сообщении.Спустя несколько лет собственники сумели привлечь дополнительные инвестиции и приняли решение достроить здание. В четвёртом квартале 2024 года объект-долгострой был сдан в эксплуатацию. В здании четыре этажа, его общая площадь составляет свыше 19 тысяч квадратных метров.
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Лев Каштанов