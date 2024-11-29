В Солнечногорске отремонтировали много лет простоявший заброшенным лазарет

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Много лет простоявшее заброшенным бывшее здание лазарета отремонтировали на улице Военный Городок в Солнечногорске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Двухэтажное здание общей площадью около 1,4 тыс. квадратных метров, ранее занятое лазаретом, долгие годы находилось в заброшенном состоянии, там не было дверей и окон. В результате совместной работы Мособлархитектуры, профильных ведомств, администрации округа и собственника здание отремонтировали: обновили инженерные коммуникации, фасад, расчистили от мусора и благоустроили прилегающую территорию», — рассказал министр областного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Обновлённое здание планируется отдать под офисы и административные нужны.
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Лев Каштанов