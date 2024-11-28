В Сергиевом Посаде снесли 107-летний аварийный дом

Двухэтажный многоквартирный аварийный жилой дом, построенный в 1917 году, снесли на улице Фаворского в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом находился в районе жилой застройки, вблизи центра города. Общая площадь здания составляла 107 квадратных метров. В 2013 году дом был признан аварийным, спустя десять лет — в 2023 году — жильцов из расположенных там двух квартир расселили. Опустевшее строение начало активно разрушаться и его включили в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В октябре текущего года дом снесли. В настоящее время участок очищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация Сергиево-Посадского округа ещё не приняла.
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