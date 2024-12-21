В России открыли третью комнату для матери и ребенка в вузе

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В России открыли третью в стране комнату для матери и ребенка в высшем учебном заведении. Она появилась в Казанском государственном энергетическом университете, став первой в Татарстане среди вузов.
«Сегодня мы увидели довольно хороший пример для всех вузов республики – комнату матери и ребенка. Думаю, что и мы как Министерство по делам молодежи Татарстана сможем транслировать этот опыт и в другие регионы России. Это лишь третья такая комната в вузах страны, и она появилась в Казани», — приводит «Татар-информ» слова министра по делам молодежи РТ Рината Садыкова, который посетил комнату.Отмечается, что комната матери и ребенка состоит из санузла и двух залов со специальными столиками, игрушками и креслом для укачивания малыша.
Вместе с тем 15 студентов на добровольной основе прошли обучение, чтобы помогать мамам ухаживать за детьми.
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