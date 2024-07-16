В ДУМ Татарстана заявили, что Коран запрещает рукоприкладство

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Духовное управление мусульман Татарстана выступило с осуждением видео, на котором запечатлено «битье жен».
После того как в Telegram-каналах появился видеоролик с подзаголовком «Как правильно бить жену», представитель Духовного управления мусульман Татарстана сообщил РИА Новости, что Коран не допускает рукоприкладства. Женщинам, которые стали жертвами домашнего насилия, следует обращаться за помощью.
Ранее агентство «Татар-информ» опубликовало интервью с казанским имамом Тимуром Камаевым. В нём он разрушает миф о том, что согласно шариату мужу разрешено бить свою жену. На видео имам несколько раз говорит, что избивать женщину нельзя ни в коем случае.
Агентство отмечает, что некоторые Telegram-каналы и СМИ распространяют только часть интервью, где говорится о возможности «бить так, чтобы не оставалось следов».
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Ранее агентство «Татар-информ» опубликовало интервью с казанским имамом Тимуром Камаевым. В нём он разрушает миф о том, что согласно шариату мужу разрешено бить свою жену. На видео имам несколько раз говорит, что избивать женщину нельзя ни в коем случае.
«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нём говорится о недопустимости рукоприкладства. Избивание и причинение физического и морального вреда кому бы то ни было — это грех в исламе. Женщинам, которые столкнулись с домашним насилием, следует обращаться за помощью к религиозным деятелям и в полицию», — сказал представитель ДУМ Татарстана.
Агентство отмечает, что некоторые Telegram-каналы и СМИ распространяют только часть интервью, где говорится о возможности «бить так, чтобы не оставалось следов».
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Мира Полтева