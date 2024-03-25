Главарь атаковавших «Крокус» террористов занимался борьбой в Новосибирске

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Далерджон Мирзоев, главарь террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», жил в Новосибирске и занимался борьбой. Об этом рассказал мужчина, живший с ним по соседству и ходивший с ним в один спортивный зал.
Новосибирец вспомнил ещё одного мигранта, жившего в соседнем подъезде, который также увлекался ММА. Зимой нынешнего года этот «гость из ближнего зарубежья» задушил 39-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. Можно вспомнить, что Диловар Исламов, владелец автомобиля, на котором террористы приехали к «Крокусу» и скрылись после совершения преступления, также был фанатом ММА.
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