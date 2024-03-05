В Думе предложили увеличить пенсии ряду россиян

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В России планируют внести изменения в систему пенсионных выплат, которые будут затрагивать работающих пенсионеров.
Это поручение было дано правительству РФ президентом Владимиром Путиным. Депутат Государственной Думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб, поделилась информацией о предстоящих изменениях в пенсионных выплатах.
В интервью сайту «Лента.ру» Бессараб отметила важность поддержки пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Она отметила, что в России право на получение пенсии по старости предоставляется гражданам с 15-летним трудовым стажем. Однако предложение выплачивать пенсию в размере двойного прожиточного минимума тем, у кого 30-летний трудовой стаж, по мнению Бессараб, является упрощенным подходом к пенсионному обеспечению.
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В интервью сайту «Лента.ру» Бессараб отметила важность поддержки пенсионеров, особенно тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Она отметила, что в России право на получение пенсии по старости предоставляется гражданам с 15-летним трудовым стажем. Однако предложение выплачивать пенсию в размере двойного прожиточного минимума тем, у кого 30-летний трудовой стаж, по мнению Бессараб, является упрощенным подходом к пенсионному обеспечению.
«Тридцатилетний стаж фактически означает двойной размер, но это не всегда означает, что гражданин работал в официальном трудовом статусе на протяжении всего этого периода», — подчеркнула депутат.Согласно предложенным изменениям, планируется снять ограничение на получение трех баллов для работающих пенсионеров. Таким образом, этой категории граждан будет разрешено получать 10 баллов, как и тем, кто продолжает работать и еще не достиг пенсионного возраста. Кроме того, каждый отработанный год после выхода на пенсию будет предусматривать увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, пояснила Светлана Бессараб.
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Артем Кузьмин