В Думе призвали Грефа прекратить выпуск детских карт с разноцветным единорогом

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Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой прекратить выпуск детских банковских карт с изображением «радужного единорога», усмотрев в нем символику «движения ЛГБТ*». Текст обращения попал в распоряжение РБК.
Авторы ссылались на отзывы родителей, недовольных отсылкой на запрещенное в стране движение. Они напомнили, что радуга является самым известным атрибутом организации сексуальных меньшинств.
В Госдуме пояснили, что президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Сейчас за нарушение этой нормы предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей.
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Олег Дикий