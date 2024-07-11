Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Думе призвали Грефа прекратить выпуск детских карт с разноцветным единорогом

В Думе призвали Грефа прекратить выпуск детских карт с разноцветным единорогом

РБК: Госдума усмотрела запрещенную символику на картах Сбербанка
11 июля 2024, 22:02
Фото: IStock/MadKruben

Фото: IStock/MadKruben

Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства обратился к главе Сбербанка Герману Грефу с просьбой прекратить выпуск детских банковских карт с изображением «радужного единорога», усмотрев в нем символику «движения ЛГБТ*». Текст обращения попал в распоряжение РБК.


Авторы ссылались на отзывы родителей, недовольных отсылкой на запрещенное в стране движение. Они напомнили, что радуга является самым известным атрибутом организации сексуальных меньшинств.

В Госдуме пояснили, что президент РФ Владимир Путин в ноябре 2022 года подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ* и смены пола. Сейчас за нарушение этой нормы предусмотрен штраф до пяти миллионов рублей.

Читайте также

Подмосковные семьи с двумя и более детьми получат новую налоговую выплату

Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров

Мособлдума поддержит законопроект о штрафах для самокатчиков

*Верховный суд России признал движение экстремистским и запретил
#штраф
#движение
#владимир путин
#президент
#закон
#семьи
#нарушение
#законопроект
#лгбт
#рф
На подмосковных рынках проверили безопасность почти 890 кг грибов
11 июля 2024, 22:44

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье с начала грибного сезона проверили более 887 кг грибов, поступивших для продажи на рынках.
Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Двойных.

По данным подмосковного Минсельхозпрода, всего в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы проведено 121 органолептическое, радиологическое и дозиметрическое исследование.
«Покупать грибы без сомнений в их качестве и безопасности можно только в специализированных местах, где работают государственные лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Следует избегать мест несанкционированной торговли грибами. Отсутствие проверки может повлечь тяжёлые последствия», – подчеркнул Двойных.
Как рассказали в ведомстве, специалисты определяют, насколько безопасны грибы, и в зависимости от результатов исследований дают разрешение на реализацию продукции. Особое внимание – обнаружению ядовитых и несъедобных грибов, а также грибов с неясной видовой принадлежностью.

Во время экспертизы исключается содержание в грибах свинца, мышьяка, кадмия, ртути, меди, цинка, пестицидов и радионуклидов.

Читайте также:

Подмосковье занимает первое место в России по объёму производства шоколада

Производство молока в Подмосковье выросло более чем на 50%

В Подмосковье производят жвачку c натуральным подсластителем из берёзовой коры
#минсельхозпрод мо
#рынок
#проверка
#грибы
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#сергей двойных
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные ветеринары напомнили, как защитить питомцев от клещей
11 июля 2024, 22:30

Фото: iStock / Chalabala

В период активного загородного отдыха и дачного сезона необходимо защитить домашних животных от клещей. Подмосковья ветеринары напомнили хозяевам, как это сделать и что предпринять в случае проявления первых симптомов заражения.
«Сезон активности опасных насекомых начинается весной и иногда продолжается вплоть до осени. Обитают они в основном в высокой траве и влажных местах – у водоёмов или в оврагах. Некоторые клещи переносят такие болезни, как клещевой энцефалит, пироплазмоз, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз», – отметили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Как рассказали сотрудники областной Госветслужбы, перед поездкой за город, к водоёму или прогулки в лесу обезопасить четвероногих от укусов насекомых помогут таблетки, ошейники, и регулярная обработка каплями, шампунями и спреями.
«По возвращении домой нужно обязательно осмотреть животное. Если хозяин заметил признаки недомогания – вялость, ухудшение аппетита, повышение температуры, горячий нос, даже через несколько дней, нужно срочно обратиться в ветеринарную клинику», – посоветовали в ведомстве.
Там напомнили, что записаться на приём к специалистам Госветслужбы Подмосковья можно онлайн на портал «Госуслуги Московской области» или по телефону Единого контакт-центра 7(495)668-01-25.

Читайте также:

Жители Подмосковья составили топ-3 лучших ветеринарных станций региона

Кинологи рассказали, любят ли собаки, когда их целуют

В Подмосковье ветеринары спасли кота с пулей в носу и сломанной челюстью
#животные
#лето
#отдых
#питомцы
#ветеринары
#заболевания
#клещи
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Программа кибергигиены познакомила с правилами безопасности 10 млн человек
11 июля 2024, 21:18

Фото: iStock / Tero Vesalainen

С 2022 года более 10 млн. россиян узнали об основах безопасности в интернете благодаря программе кибергигиены. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры России.
«Обучение цифровой грамотности продолжается благодаря «Госуслугам», соцсетям и рекламным материалам. Программа кибергигиены учит взрослых и детей защищать свои данные, безопасно общаться и работать в интернете», – говорится в сообщении.
Узнать о кибергигиене можно: на портале «Кибербезопасность – это просто» на портале госуслуг. Там можно ознакомиться с правилами поведения в интернете, скачать
карточки и поделиться ими с близкими, пройти тест на знание киберграмотности. Раздел посетили более 3 млн пользователей.

Другой источник информации – сайт «КиберЗОЖ». На нём собраны главные полезные привычки для работы в интернете. Там можно узнать, какие пароли лучше не использовать, как определить фишинговое письмо и почему стоит подключить двухфакторную аутентификацию.

Сайт «Прокачай скилл защиты» в игровой форме рассказывает, что такое социальная инженерия, как не подхватить цифровой вирус и какие пароли создать, чтобы их не
взломали.

Сайт «Кибербуллинг» информирует молодых людей, что делать с агрессией в интернете, как общаться с недоброжелателями и как известные блогеры справляются с
неприятными ситуациями Сети.

На сайте «Выучи свою роль» подробно рассказывают какие уловки используют телефонные мошенники и как им противостоять. Там можно даже потренироваться правильно отвечать на такие звонки с помощью чат-бота.

Как отметили в Минцифры, программа реализуется совместными усилиями Минцифры, ГК «Солар» и СПбГУТ.

Читайте также:

В Госдуме рассказали о мошеннических колл-центрах на Украине

Юрист Русяев: Мошенники могут представляться сотрудниками Википедии

Мошенники могут украсть паспорт через Госуслуги: Юрист рассказал, что делать
#интернет
#минцифры
#безопасность
#мошенники
#мошенничество
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жители Подмосковья составили топ-3 лучших ветеринарных станций региона
11 июля 2024, 20:55

Фото: iStock / Liudmila Chernetska

В Московской области составили рейтинг ветеринарных станций. Список сформирован на основе оценки жители, оставивших более 7 тыс. отзывов, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«По результатам оценок большая часть учреждений Госветслужбы в Подмосковье получили более 4,7 баллов. Топ рейтинга включает три ветеринарных учреждения региона, работу которых отметили жители. Это Подольская участковая ветеринарная лечебница, Щёлковская станция по борьбе с болезнями животных и Ступинский ветеринарный пункт, обслуживающий посёлки Михнево и Жилёво», – отметили в ведомстве.
В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что по вопросам работы ветеринарных станций можно обращаться по телефону единого контакт-центра ветслужбы Подмосковья: 7(495)668-01-25. Звонить ежедневно, с 9:00 до 21:00.

Читайте также:

Профессор Руденко назвал интересную особенность здоровья мейн-кунов

Кинологи рассказали, любят ли собаки, когда их целуют

В Подмосковье ветеринары спасли кота с пулей в носу и сломанной челюстью
#ветеринары
#животные
#жители
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медведев заявил о крупных планах в производстве химии и порохов
РИА Новости: Медведев заявил о наращивании производства пороха
11 июля 2024, 20:07

Фото: IStock/Екатерина Штукина

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень.
Ранее он заявлял о необходимости решить проблему с «экстремально» низкими зарплатами инженеров. Он отметил, что ситуация, при которой работники этой профессии получают меньше курьеров, является неприемлемой.

Читайте также

Медведев призвал исправить перекос в зарплатах инженеров и курьеров

Медведев: смена декораций в США может побудить Украину начать переговоры

Медведев призвал уничтожить Украину и НАТО
#работники
#профессии
#зарплаты
#дмитрий медведев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психолог Кононов объяснил веру современных людей в гадалок и колдунов
11 июля 2024, 20:05

Фото: iStock/sunnychicka

Доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александр Кононов заявил, что вера людей в современном мире в магов, гадалок и колдунов объясняется их стремлением к успокоению.
«Обратившийся к гадалке человек получает временное успокоение и поддержку, однако не решает проблему своего страха и сомнений. К сожалению, не все взрослые люди готовы отказаться от этих стереотипов, брать ответственность на себя, а возлагают надежду на так называемых гадалок или супертаблетки от всех болезней», — пояснил в беседе с NEWS.ru Кононов.

Ранее врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что причиной опасных ДТП на дороге может стать сильный страх перед вождением.

Читайте также:

Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП

Отрезают, пришивают: Психолог Смолярчук раскрыла, на что готовы женщины в «войне за мужчин»

«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица
#психолог
#человек
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автоэксперт Моржаретто выразил уверенность в отсутствии роста цен на авто КНР
11 июля 2024, 19:44

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто заявил, что цены на китайские машины не вырастут, поскольку рост стоимости негативно скажется на авторынке.
Также для роста цен необходимо увеличение утилизационного сбора, а этого не предвидеться.

«Рост цен может произойти, если только правительство решит многократно увеличить утилизационный сбор. Но тогда это здорово подрубит не только китайские машины, но и весь авторынок. Плюс покупательская способность населения невысока, а кредиты сейчас очень дорогие», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Моржаретто.

Ранее эксперт сети автосервисов Александр Гоман заявлял, что перегрев двигателя автомобиля происходит из-за некачественного антифриза или поврежденного радиатора охлаждения.

Читайте также:

Автоэксперт Гоман назвал основные причины перегрева двигателя

Путин отменил обязательное предъявление полиса ОСАГО при регистрации авто

Автоэксперт Сажин усомнился в вытеснении новыми китайскими авто европейских
#эксперт
#кредиты
#осаго
#авто
#рост
#машины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителям Подмосковья рассказали, как не допустить засоров канализации
11 июля 2024, 19:39

Фото: iStock / architectphd

Более чем в 3 тыс. подмосковных многоквартирных домах с начала года устранили засоры в канализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как отметили в министерстве, подобные засоры приводят к таким проблемам, как затопление помещений, неприятный запах. Чтобы не допустить засора, нужно избегать некоторых действий.
«Нельзя выбрасывать в туалет предметы, не предназначенные для слива. Это остатки пищи, окурки, средства гигиены и масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для удаления лекарственных препаратов, химических или других опасных веществ, которые могут нанести ущерб окружающей среде», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в Минчистоты, канализационные трубы – общедомовое имущество, и ответственность за их обслуживание лежит на управляющей компании. Если возник засор, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Управляющая компания обязана принять заявку и исполнить в регламентные сроки.

Читайте также:

Жителей и гостей Подмосковья пригласили на «Чистые игры» в Балашиху

В Московской области проверили все базы хранения коммунальной техники

В Подмосковье завершают проверку вентиляционных каналов и дымоходов
#минчистоты
#дома
#мкд
#канализация
#подмосковье
#московская область
#коммунальные службы
#авария
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Психотерапевт Фомин назвал неожиданную причину ДТП
Психотерапевт Фомин: К авариям может приводить страх водить машину
11 июля 2024, 19:35

Фото: iStock/g-stockstudio

Врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Евгений Фомин заявил, что причиной опасных ДТП на дороге может стать сильный страх перед вождением.
«Бояться водить машину нормально даже при условии, если речь идет о профессионале. Чувство страха помогает уберечь автомобилиста от многих неприятных ситуаций на дороге. Но бывает страх парализующий. Так, водитель может буквально цепенеть от страха перед машиной, поэтому скорость его реагирования снижается. Это нередко приводит к аварии», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Фомин.

При сильном страхе врач рекомендовал попробовать найти причину своего страха, его источник, и поработать с ним. В ином случае он рекомендовал обратиться к специалисту.

Ранее психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, какие девушки чаще всего становятся жертвами абьюзеров.

Читайте также:

Отрезают, пришивают: Психолог Смолярчук раскрыла, на что готовы женщины в «войне за мужчин»

«Пилотка» не первой свежести и тучный еврей: новые детали в деле о разводе Яна Абрамова и Алсу, с чем останется певица

Психотерапевт рассказала, каких девушек предпочитают абьюзеры
#психолог
#страх
#скорость
#водитель
#аварии
#психотерапевт
#автомобили
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф