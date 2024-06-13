В Думу внесли законопроект об извещении россиян об оформленных на них номерах

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В Думу внесли законопроект об извещении россиян об оформленных на них телефонных номерах.
Об этом заявил один из авторов проекта депутат Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Теперь россияне будут знать обо всех зарегистрированных на них телефонных номерах. Данные предполагается размещать на портале «Госуслуг». Также гражданин сможет приостановить исполнение договора, если он к нему не относится.
С иностранцами предлагается заключать договоры только при их личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации.
Пискарев уверен, закон обезопасит россиян от мошеннических схем с использованием телефонных номеров.
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С иностранцами предлагается заключать договоры только при их личном присутствии и с обязательным прохождением процедуры идентификации.
Пискарев уверен, закон обезопасит россиян от мошеннических схем с использованием телефонных номеров.
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Алёна Самарева