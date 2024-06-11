Законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды внесен в Госдуму

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В Государственную Думу внесли законопроект о запрете ношения скрывающей лицо одежды.
Соответствующее заявление сделал депутат нижней палаты Михаил Матвеев в своём Telegram-канале.
По его словам, документ разрабатывался при общественном обсуждении. Оно было связано с правомерностью ношения никаба — традиционного головного убора мусульманок, который оставляет открытыми только глаза.
Проект закона предполагает внесение статьи в КоАП. Она предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении составит от 15 до 30 тысяч рублей.
В проекте закона нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей. Авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности, добавляется в документе.
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По его словам, документ разрабатывался при общественном обсуждении. Оно было связано с правомерностью ношения никаба — традиционного головного убора мусульманок, который оставляет открытыми только глаза.
Проект закона предполагает внесение статьи в КоАП. Она предусматривает штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Размер штрафа при повторном нарушении составит от 15 до 30 тысяч рублей.
В проекте закона нет ни одного упоминания о мусульманах и религиозной составляющей. Авторы закона руководствовались соображениями общественной безопасности, добавляется в документе.
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Алёна Самарева