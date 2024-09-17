В Подмосковье протестировали 96% теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Проверка тепловых сетей проводится в Московской области перед началом отопительного сезона, в настоящее время проведено уже 96% запланированных работ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.
«В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024 года в Подмосковье провели гидравлические испытания 96% всех имеющихся тепловых сетей. В ходе проверок было выявлено 1880 утечек. Утечки оперативно устраняются, после чего проводится повторная проверка», — говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время проверка тепловых сетей завершена в 41 округе Московской области.
Министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Велиховский подчеркнул, что ключевой задачей является обеспечение бесперебойного теплоснабжения зимой. Работа в этом направлении продолжается.
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Лев Каштанов