В двух лесопарках Котельников проложили лыжные трассы

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО
«Лыжные трассы в лесопарках помогут любителям зимних видов спорта сохранить хорошую физическую форму, получить заряд бодрости и хорошего настроения», — отметили в пресс-служба министерства.
Ранее сообщалось, что за неделю с 12 по 18 февраля в парках Московской области побывали 1,1 млн человек, что на 204 тысячи посетителей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми посещаемыми парками региона стали «Пехорка» в Балашихе, парк Толстого в Химках и Фабричный парк в Истре.
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