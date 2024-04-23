В двух округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 500 дорожных ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 500 дефектов асфальтового покрытия устранили за неделю на дорогах в Дмитровском городском округе и Дубне, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Дубне ямочный ремонт провели на Новом шоссе. На территории Дмитровского округа ямы ликвидировали в городе Яхрома, на Советской, Кооперативной и Заводской улицах в рабочем посёлке Деденево, а также на Промышленной улице в городе Дмитров», — говорится в сообщении.В министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт ведётся не только в указанных, но и во всех остальных округах Московской области. Активную стадию этих работ планируется закончить до начала мая.
Для ликвидации ям в регионе используется горячая асфальтобетонная смесь. Результаты ремонта фиксируются в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).
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Лев Каштанов