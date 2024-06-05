В двух округах Подмосковья за неделю устранили более 1100 ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 1,1 тыс. ям устранили на дорогах в округе Егорьевск и Орехово-Зуевском округе за минувшую неделю, работы провели специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Орехово-Зуевском округе ямочный ремонт провели на дороге рядом с посёлком 1-го Мая, в посёлке Хвойный, на Советской улице в Куровском и в деревне Сальниково. В округе Егорьевск дорожные ямы ликвидировали в деревнях Михали и Алфёрово, рядом с деревнями Янино и Тимохино, а также на Егорьевском шоссе в районе деревни Юрцово», — говорится в сообщении.В региональном министерстве подчеркнули, что ямочный ремонт проводится во всех округах Московской области. Для ликвидации дефектов дорожного покрытия используется горячая асфальтобетонная смесь.
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