В Подмосковье отремонтировали 75 дорог по запросу жителей

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Обновление 75 дорог, попавших в программу ремонта по итогам народного голосования на портале «Добродел», завершили в Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонтный сезон в самом разгаре, завершена укладка около 100 километров нового покрытия на 75 дорогах в 32 городских округах — их включили в программу ремонта по результатам голосования жителей Подмосковья», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гежик.В министерстве уточнили, что новое покрытие уложили на 12 региональных и 63 муниципальных дорогах. В настоящее время продолжается ремонт ещё 12 региональных дорог, выбранных благодаря народному голосованию. Всего до конца ремонтного сезона в Подмосковье по запросу жителей обновят свыше 260 дорог общей протяжённостью более 350 километров.
Ремонт проводится в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги».
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