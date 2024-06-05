Фото: Наталья Лымарь
В Люберцах строители начали соединять опоры нового моста трассы ЮЛА в монолитную конструкцию. Об этом сообщил корреспондент.
Строители приступили к возведению пролётных строений. Ежедневно на стройке работает более 140 человек и 15-20 единиц техники.
«Мы на 95 процентов завершили возведение опор, надеемся закончить эту работу до конца июня, и уже приступили к монтажу железобетонных балок пролётного строения. Параллельно производим монтаж металлоконструкций. Задача соединить все опоры моста, чтобы можно было укладывать полотно дороги», — поделился руководитель проекта компании «Спецстройтехнологии-М» Тимур Хелая.
Стоит отметить, что Южно-Лыткаринская автодорога будет использоваться как дублер МКАД и она разгрузит сразу несколько трасс: М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал»
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